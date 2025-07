Klasy nie kupisz. Oto co Janowicz powiedział o Świątek

W ostatnich godzinach doszło do pojedynku między Arturem Szpilką a Jerzym Janowiczem na korcie tenisowym. Stawką zakładu było wygranie przez "Szpilę" jednego gema, a w ramach utrudnienia Janowicz grał tylko lewą ręką. Szpilka ostatecznie przegrał 0:6, 0:6, ale w ramach nagrody pocieszenia otrzymał podpisaną przez Janowicza rakietę z występów na Wimbledonie. - Chciałbym móc powiedzieć, że go wychłostałem. Niestety, dostałem lekcję pokory. Jerzy świetnie rozgrywa - przekazał Szpilka w filmie na Instagramie. Janowicz czasami wypowiada się na bieżące tematy w światowym tenisie.

Jerzy Janowicz udzielił wywiadu "Super Expressowi" po meczu ze Szpilką. Jak były tenisista ocenił wynik Igi Świątek na Wimbledonie? Zdaniem Janowicza spory wpływ na triumf Igi miał fakt, jak jej ułożyła się cała drabinka turniejowa.

- Nie powiedziałbym, że Iga gra dobrze na trawie, bo tak naprawdę nie miała ani jednego poważniejszego egzaminu na Wimbledonie. Grała z dziewczynami dużo słabszymi tenisowo, nie grała tak naprawdę z żadną dziewczyną, która by mogła jej sprawić kłopoty na trawie. To były dziewczyny, które tak naprawdę uczą się trawy albo grają słabo na trawie. Po prostu drabinka otworzyła się Idze i Iga fantastycznie to wykorzystała - powiedział.

Janowicz podkreśla, że Świątek nie miała ani jednego poważniejszego sprawdzianu podczas Wimbledonu. - W tym roku nie miała na Wimbledonie ani jednego testu, więc ciężko to zero-jedynkowo ocenić. Nikt nie mógł postawić jej takich czysto tenisowych warunków. Nie chodzi o samą trawę, tylko czysto tenisowe warunki, żeby przetestować Igę. Jedno, co na pewno wiemy, to to, że test z otwartej drabinki Iga zdała perfekcyjnie - dodał były zawodnik z czołowej dwudziestki rankingu ATP.

Czy wygrana na Wimbledonie może zbudować Świątek na kolejne turnieje w sezonie? Janowicz zwraca uwagę na problemy mentalne Igi, jeżeli z drugiej strony pojawia się wyraźny opór.

- Ciężko mi tak wróżyć z fusów, bo też nie śledzę każdego pojedynczego meczu. Bardziej bym powiedział, że nawet to zwycięstwo nie pogrzebie takich typowych problemów Igi, bo Iga zazwyczaj ma problemy, nazwijmy to nawet mentalnymi, jeżeli jest opór z drugiej strony. Jeżeli przeciwniczka nie stawia żadnego oporu i wszystko idzie zgodnie z planem po myśli Igi, no to wtedy nie widać po jej wyrazie twarzy ani zachowaniu, żeby były jakieś kłopoty. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ten plan A nie do końca działa tak, jakby ona sobie życzyła - podsumował.

Świątek rozpocznie rywalizację w turnieju WTA 1000 w Montrealu od starcia w pierwszej rundzie z Chinką Hanyu Guo.