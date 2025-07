Gromy spadły na Darię Abramowicz. Oto powód. "Wróg numer jeden"

Daria Abramowicz to najbardziej znana psycholog sportu w Polsce. Jej współpraca z Igą Świątek to jedno, ale na co dzień pracuje też z Ewą Pajor oraz Aleksandrą Mirosław. Popularność 37-latka zbudowała jednak nie tylko za sprawą sukcesów zawodowych, ale sporej aktywności medialnej, dzięki której dała się poznać kibicom. Abramowicz często udzielała wywiadów, brała udział w podcastach czy była aktywna w social mediach.

Abramowicz odnosi się do kontrowersji? Najświeższe słowa psycholożki Świątek

W pierwszej połowie 2025 roku znanej psycholożki w przestrzeni medialnej było jednak zaskakująco mało. To wówczas Iga Świątek zmagała się z gorszą formą, a także zauważalnie przeżywała trudniejszy czas psychiczny. Kibice zadawali sobie pytania, czy aby na pewno jej współpraca z Abramowicz przynosi zamierzone efekty i czy psycholożka nie zaczyna odgrywać w sztabie tenisistki zbyt znaczącej roli - podróżując z nią po całym świecie oraz wygłaszając swoje uwagi z boksu podczas meczów.

Olbrzymi sukces Świątek w Wimbledonie odsunął jednak te tematy na bok. W piątek Daria Abramowicz udzieliła wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, w którym przede wszystkim skomentowała wyniki swojej podopiecznej. W pewnym momencie rozmowy pojawiło się jednak pytanie dotyczące bezpośrednio Abramowicz. "Wiosną, kiedy po kilku słabszych występach pojawił się jakiś rodzaj histerii, pani stała się wrogiem numer jeden. Na ile udawało się od tego odciąć? Bo było tego dużo..." - padło z ust pracownika Polskiej Agencji Prasowej. Oto co odpowiedziała psycholożka:

- I będzie. Nie chciałabym za bardzo zagłębiać się w ten wątek. Zależy mi na tym, abyśmy rozmawiali o pracy z Igą i to nie tylko wtedy, kiedy możemy osiągać takie rezultaty, jak ten sobotni, ale też kiedy jest różnie. To, jak wygląda uprawianie sportu we współczesnym świecie, jest po prostu znakiem czasów. Iga wykorzystała moment na to, żeby zaadresować coś, co oczywiście było dla wszystkich bardzo trudne, wymagające i wiązało się z dużym poczuciem niesprawiedliwości. Natomiast taki jest świat, takie jest życie, tak oddziałują media społecznościowe. Cudownie byłoby, gdybyśmy rozmawiali merytorycznie o sporcie. Wśród ludzi, którzy rozumieją sport, rozumieją czynniki, które wpływają na wynik sportowy. To nie zawsze jest możliwe. Musimy z tym żyć. Mam jednak nadzieję, że wspomnienie o tym być może przyczyni się choć w niewielkim stopniu do zwiększania społecznej świadomości - zakończyła psycholożka.

W przeszłości Daria Abramowicz była mocno związana również ze środowiskami żeglarstwa oraz kolarstwa torowego. Jej współpraca z Igą Świątek sięga 2019 roku.