Nowy "partner" Świątek przemówił. Co za wiadomość!

Iga Świątek w tym roku podczas US Open zagra nie tylko w singlu, ale także w nowym formacie miksta. Polka połączy w nim siły z czołowym tenisistą z Norwegii Casperem Ruudem. Ten postanowił pogratulować naszej reprezentantce triumfu w Wimbledonie poprzez wiadomość wideo, którą opublikowało oficjalne konto US Open na portalu X. Nie ukrywał on zachwytu grą Polki oraz sporej ekscytacji wizją współpracy.