Był trenerem Hurkacza, teraz ma nowe zajęcie. Hit!

Od marca 2019 r. do sierpnia 2024 r. Hubert Hurkacz współpracował z trenerem Craigiem Boyntonem. Pod wodzą Amerykanina Hurkacz wygrał osiem turniejów ATP, dotarł do półfinału Wimbledonu 2019, a także przez sporo tygodni był w czołowej dziesiątce-dwudziestce w światowym notowaniu. 30 sierpnia 2024 r. stało się jasne, że Hurkacz nie będzie już pracował z Boyntonem. "Co za wyjątkowa jazda przez ostatnie 5 lat. Doświadczyliśmy tylu niewiarygodnych wzlotów i tyle razem urośliśmy, jednak czasem dobre rzeczy muszą się skończyć" - pisał szkoleniowiec na Instagramie.

Były trener Hurkacza wrócił do pracy. "Bez zbędnego szumu"

Od tej decyzji minął blisko rok, ale już wiemy, że Boynton wraca do pracy w tourze. Szkoleniowiec będzie współpracował z Amerykaninem Alexem Michelsenem. "W kierunku nowych początków. Jestem bardzo wdzięczny za możliwość dołączenia do zespołu Alexa i będę w pełni zaangażowany w czekającą nas pracę. Bez zbędnego szumu. Po prostu codzienny rozwój z ambicjami na światowym poziomie. Dążmy do wielkości" - napisał Boynton na Instagramie.

Do tej pory Michelsen nie wygrał ani jednego turnieju ATP - trzykrotnie docierał do finału turniejów ATP 250 (Newport 2023, 2024, Winston-Salem 2024). Jego najlepszym wynikiem w turnieju wielkoszlemowym była czwarta runda Australian Open w 2025 r., w której przegrał w trzech setach z Australijczykiem Alexem De Minaurem. Hurkacz grał z Michelsenem tylko raz - w pierwszej rundzie Mastersa w Paryżu w 2024 r. Wtedy Michelsen wygrał 6:1, 6:3.

Boynton pracuje w roli trenera od 1993 r. Zanim rozpoczął pracę z Hurkaczem, to miał okazję działać z Mardym Fishem, Johnem Isnerem czy Jimem Courierem.

Hurkacz wraca do zdrowia po operacji. "Dopiero, gdy będę w 110 proc. gotowy"

Obecnie Hurkacz współpracuje z Ivanem Lendlem i Nicolasem Massu. Jak ocenia dotychczasową współpracę?

- Skupiamy się na grze bardziej ofensywnej, zwłaszcza na poprawie forhendu i lepszym wykorzystywaniu okazji na korcie. Nico wnosi mnóstwo energii na korcie i poza nim, świetnie motywuje, jest bardzo inteligentnym trenerem i ma doskonałe wyczucie gry. Już teraz widzę pierwsze efekty naszej współpracy. Takie pozytywne zmiany w mojej grze. Wiedza i sposób analizowania gry przez Ivana to coś wyjątkowego. Jego uwagi dają mi nową perspektywę na grę - komentował Hurkacz.

Aktualnie "Hubi" dochodzi do zdrowia po kontuzji kolana. Polak przeszedł już artroskopię. "W ostatnich tygodniach zmagałem się z problemami z kolanem - bólem, zbieraniem się płynu i innymi dolegliwościami, które mocno utrudniały mi treningi i rywalizację. Podczas zabiegu usunięto przerośniętą błonę maziową, odpowiedzialną za stan zapalny, ból i wszystkie związane z tym problemy. Teraz zaczynam rehabilitację i wrócę na kort dopiero wtedy, gdy będę w 110 proc. gotowy, by znów rywalizować" - napisał Hurkacz w mediach społecznościowych.