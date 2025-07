Iga Świątek jest nie do zatrzymania na trwającym Wimbledonie. Polka przebrnęła przez pierwsze rundy i w czwartym etapie zmierzyła się z Clarą Tauson. Nasza tenisistka miała problemy na początku starcia, ale finalnie znów okazała się lepsza i wygrała 6:4, 6:1. Dzięki temu awansowała do ćwierćfinału.

Świątek została zapytana o Radwańską. Oto co odpowiedziała

- Chociaż początek był dość niepewny, z podwójnymi błędami, to zdołałam zagrać dobrze i solidnie - powiedziała Świątek tuż po zakończeniu meczu. Później wzięła także udział w konferencji prasowej, gdzie została zapytana o Agnieszkę Radwańską, która śledziła jej starcie z Dunką. - To super człowiek. Fajnie jest z nią pogadać poza kortem. Jest mega zabawna i bardzo przyziemna. Rozmowa z nią to zawsze czysta przyjemność. Cieszę się, że była na moim meczu - odpowiedziała, cytowana przez Mateusza Wasiewskiego.

Podczas Wimbledonu w akcji zobaczymy również i wspomnianą Radwańską. Była wiceliderka rankingu WTA weźmie udział w turnieju legend. Jej partnerką w deblu zostanie Magdalena Rybarikova. Polsko-słowacki duet trafił do grupy B, gdzie zagra z Danielą Hantuchovą i CoCo Vandeweghe, Kiki Bertens i Johanną Kontą, a także z Carą Black i Martiną Hingis. - Pierwszy mecz już we wtorek - powiedział Dawid Celt w rozmowie ze Sport.pl. Będzie to drugie spotkanie od godziny 11:30.

Iga Świątek z kolei teraz może przygotowywać się do rywalizacji w ćwierćfinale. Tam czekać będzie ją starcie z Ludmiłą Samsonową. Rosjanka wcześniej pokonała Jessikę Bouzas Maneiro. Spotkanie odbędzie się w środę. Organizatorzy nie podali jeszcze godziny jego rozpoczęcia. Już teraz zapraszamy na relację na żywo na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.