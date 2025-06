Daria Abramowicz wypaliła bez ogródek. "Nigdy..."

Daria Abramowicz to obecnie bodaj najbardziej znana psycholożka sportu w Polsce. Oczywiście największą popularność zyskała dzięki współpracy z Igą Świątek, ale pomagała również złotej medalistce olimpijskiej z Paryża Aleksandrze Mirosław czy piłkarce FC Barcelony Ewie Pajor. Ostatnio część ekspertów mocno krytykuje ją za charakter współpracy z Igą Świątek. Kobieta jest obecna w jej sztabie i spędza z nią większą część roku. - W sumie jestem na wyjazdach z Igą około 270 dni w roku - przyznała sama w niedawnej rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Teraz opowiedziała nieco więcej o dziedzinie, którą się zajmuje.

"Nie każdy potrzebuje psychologa". Abramowicz wskazała przypadki

Abramowicz udzieliła wywiadu na kanale "Młode Głowy" na YouTubie, gdzie pytana była m.in. o to, czy każdy sportowiec potrzebuje psychologa. - Zdecydowanie nie - odpowiedziała i podzieliła się pewnym przykładem. - Kiedy do mnie trafiają rodzice dzieci np. 7-8-letnich i piszą: "moje dziecko profesjonalnie uprawia sport i potrzebuje konsultacji z psychologiem sportu", to ja zawsze staram się wyjaśnić, że wiek dziecka 7-8-9 lat to jest czas, w którym warto poszukiwać wsparcia w zakresie kompetencji społecznych, budowania pewności siebie... i rekomenduję spotkania z psychologiem dziecięcym - wyjaśniła.

Zdaniem Abramowicz dla dzieci w tym wieku na współpracę z psychologiem sportu jest jeszcze za wcześnie. Jej odpowiedź nie tyczyła się jednak wyłącznie dzieci, ale również profesjonalnych sportowców. - Nie każdy potrzebuje wsparcia psychologa sportu. Nie każdy go chce, do czego też mamy absolutne prawo - dodała.

Abramowicz wróciła do tematu sportu wśród dzieci. "To jest zupełnie coś innego"

Podkreślała jednak, że przygotowanie mentalne i dbanie o zdrowie psychiczne w sporcie jest coraz ważniejszym elementem. - Oczywiście nigdy nie będzie tak ważne, jak przygotowanie motoryczne, sam trening, ale jest równie ważny puzzel - tłumaczyła.

W dalszej części wywiadu powrócił temat uprawiania sporty przez dzieci. Abramowicz nie kwestionowała, że jest to bardzo ważne w ich rozwoju. Zwróciła jednak uwagę na jedną znaczącą różnicę. - Wychowanie dzieci poprzez sport to jest zupełnie coś innego niż uprawianie sportu z nastawieniem na osiągnięcie jakiegoś rezultatu. Nie bez powodu mówi się, że najlepsi trenerzy powinni pracować oczywiście z mistrzami, topowymi sportowcami na najwyższym światowym poziomie i z dziećmi. Bo tam potrzebna jest największa wiedza, największa mądrość i największe kompetencje osobiste - podsumowała.