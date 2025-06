Wszędzie piszą o tym, co zrobiła Świątek z Paolini. "Niesamowite"

Iga Świątek (8. WTA) nie zatrzymuje się w turnieju WTA 500 w Bad Homburg. W piątkowym półfinale była wyraźnie lepsza od Jasmine Paolini (4. WTA) i zwyciężyła 6:1, 6:3. O tym spotkaniu pisze się na całym świecie.

Iga Świątek na ustach całego świata. Przełomowy moment kariery

"Świątek dociera do pierwszego finału na trawie. Tuż przed Wimbledonem (Polka - red.) wydaje się nabierać rozpędu po rozczarowującym sezonie na najsłabszej dotychczas nawierzchni ziemnej" - czytamy w serwisie sport1.de. A jej postawę w tym spotkaniu podsumowano krótko: "Dała Włoszce Jasmine Paolini niewielkie szanse". I przypomniano, że to jej trzecie z rzędu zwycięstwo bez straty seta.

"Iga Świątek zagra w pierwszym od ponad roku finale - i pierwszym w karierze finale na kortach trawiastych - na Bad Homburg Open po pokonaniu Jasmine Paolini" - zauważono w artykule opublikowanym na oficjalnej stronie WTA.

"Rozstawiona z numerem czwartym Świątek poprawiła swój bilans z Paolini na 5-0 dzięki zwycięstwu w godzinę i sześć minut - to jej pierwsze bezpośrednie spotkanie z Włoszką w tym sezonie. Prowadziła od początku do końca w swoim szóstym wygranym meczu z zawodniczką Top 10 w tym roku. Światek ma teraz 49 zwycięstw w karierze nad rywalkami z Top 10 - ale do piątku nie odniosła żadnego z nich na trawie" - dodano.

Iga Świątek wynoszona pod niebiosa. "Rozegrała komplety mecz"

Polską tenisistkę bardzo chwali francuskojęzyczny portal tennistemple.com. "Świątek zdominowała Paolini w Bad Homburg i osiągnęła swój pierwszy finał od roku" - podkreślono. "Świątek nie zawsze czuła się komfortowo na trawie, ale rozegrała kompletny mecz. Mając cztery asy i pięć przełamań (z 11 break pointów), pięciokrotna mistrzyni Wielkiego Szlema była spokojna w tym meczu i nie traciła czasu, kwalifikując się do swojego pierwszego finału WTA na trawie, 27. w swojej karierze, a co ważniejsze, pierwszego od Roland Garros 2024" - czytamy.

"Świątek surowo karze Paolini w Bad Homburg" - to z kolei tytuł z hiszpańskiego serwisu puntodebreak.com. "Niesamowity występ na korcie trawiastym w Bad Homburg. Obecnie ósma tenisistka świata pokonała Paolini 6-1, 6-3 w nieco ponad godzinę gry. Nieskazitelna przy serwisie, polska zawodniczka zdominowała mecz od początku do końca" - tak podsumowano występ 24-latki.

A z kim Iga Świątek zagra o tytuł na niemieckich kortach? Będzie to wygrana meczu Jessica Pegula (3. WTA) - Linda Noskova (30. WTA).