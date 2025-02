Dramat Paolini w Dubaju! Cały stadion usłyszał ten krzyk. 23 minuty i koniec

Jasmine Paolini z pewnością nie tak wyobrażała sobie występ w Dubaju. Włoszka rok temu zwyciężyła tam, pokonując w finale Annę Kalinską. Niestety tym razem udział zakończyła już na trzeciej rundzie. Po pokonaniu Evy Lys w środę zmierzyła się z Sofią Kenin (56. WTA). Niestety mecz nie potrwał zbyt długo. Wszystko przez fatalną kontuzję.

Tragedia Jasmine Paolini w Dubaju. Fatalna kontuzja. Chwilę później było po wszystkim

Czwarta rakieta świata nieoczekiwanie przegrała pierwszą partię 4:6, O wszystkim zdecydowało jedno przełamanie Amerykanki przy wyniku 2:2. Później obie panie skutecznie utrzymywały przewagę własnego serwisu i w kolejnej partii Paolini musiała odrabiać straty.

Niestety już w pierwszym gemie doszło do przerażającej sytuacji. Podczas jeden z akcji, gdy tenisistka próbowała zagrać backhandem, jej noga nie poszła do przodu, ale pozostała w miejscu. Paolini niebezpiecznie upadła do przodu i podkręciła staw skokowy. Wydała przy tym głośny krzyk, który rozniósł się po korcie. Potem długo nie mogła się podnieść, co tylko wzmogło atmosferę strachu. W końcu zarządzono przerwę medyczną. Fizjoterapeuci opatrzyli jej nogę, ale na niewiele się to zdało.

Co prawda Paolini wróciła do gry, ale ewidentnie nie radziła sobie z bólem. Co chwila na jej twarzy pojawiał się grymas, a nawet łzy. Na korcie zaś zupełnie nie mogła przeciwstawić się rywalce. Mimo to nie skreczowała, ale postanowiła dzielnie dokończyć spotkanie. W błyskawicznym tempie - w zaledwie 23 minuty - oddała drugą partię do zera. Od momentu kontuzji wygrała zaledwie kilka akcji i odpadła z turnieju.

Do ćwierćfinału nieoczekiwanie awansowała za to Sofia Kenin. O najlepszą czwórkę zmierzy się ze zwyciężczynią hitowego starcia Jelena Rybakina (7. WTA) - Paula Badosa (10. WTA).