To, co zrobiła Iga Świątek, jest niewyobrażalne. "Ona jest szalona"

Iga Świątek całkowicie rozbiła Wiktorię Azarenkę i pewnie awansowała do 1/8 finału WTA 1000 w Dubaju. Zrobiła to, mimo obaw wielu kibiców po ostatniej porażce. Martwili się, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich może dojść do sensacji, a taką na pewno byłaby przegrana Polki. Dlaczego? Jak się okazuje, po raz ostatni 23-latka poniosła dwie porażki z rzędu bardzo dawno temu. Żadna z zawodniczek z TOP30 nie może pochwalić się takimi statystykami, co Świątek.

