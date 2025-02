Cały świat pisze o tym, co powiedziała Świątek. Wyłożyła karty na stół

Kontrowersje związane z trenerem Jeleny Rybakiny - Stefano Vukovem - ciągną się już przez kilka miesięcy. Tenisistka zakończyła współpracę z Chorwatem jesienią zeszłego roku, tuż przed US Open. Zatrudniła Gorana Ivanisevicia, po czym w styczniu przywróciła Vukova do sztabu, czego nie zaakceptował jej nowy szkoleniowiec, który szybko pożegnał się z Kazaszką. To samo zrobił jej agent. W międzyczasie ujawniono, że Vukov miał poniżać, nękać i znęcać się psychicznie nad Rybakiną.

REKLAMA

Zobacz wideo Polska sztafeta z brązowym medalem mistrzostw Europy w short tracku. Pierwszy raz od 12 lat!

Cały świat cytuje słowa Świątek. Oto głos prawdy

Całą sprawą w końcu zajęła się organizacja WTA, która niedawno ogłosiła przedłużenie zawieszenia Stefano Vukova, które potrwa okrągły rok. Przeprowadzono śledztwo, w wyniku którego podjętą taką decyzję. "Aby chronić poufność i integralność dochodzenia i jego ustaleń, WTA nie będzie podawać dalszych szczegółów. Zobowiązujemy się do zapewnienia, że wszystkie sprawy będą rozpatrywane w sposób uczciwy i obiektywny, zgodnie z Kodeksem Postępowania WTA" - przekazywała federacja. W związku z karą Vukov nie może przebywać w boksie zawodniczki podczas meczów.

Wbrew pozorom Jelena Rybakina nadal zawzięcie broni swojego trenera. - Mogę tylko powiedzieć, że jestem rozczarowana sytuacją, a także tym, jak przebiegał cały proces. Nie mam zamiaru więcej wypowiadać się na temat tej kwestii - komentowała tenisistka przed meczem z Igą Świątek w Dosze.

Tuż przed rozpoczęciem zmagań na WTA 1000 Dubaj głos w aferze związanej z Vukovem zabrała polska tenisistka. - Myślę, że każdy powinien szanować decyzję WTA, bo wierzę, że śledztwo przeprowadzono zgodnie z wszelkimi zasadami. Każdy trener, osobisty czy nie, powinien przestrzegać zasad etyki jeśli chce być częścią touru WTA. Mam nadzieję, że federacja robi wszystko, by stworzyć dla nas bezpieczne środowisko - powiedziała.

Jej słowa od razu zaczęły cytować największe zagraniczne media. "Iga Świątek poparła decyzję WTA o wykluczeniu trenera Jeleny Rybakiny. Stwierdziła, że zasady muszą być przestrzegane" - czytamy na portalu tennisuptodate.com. "Świątek podzieliła opinię Coco Gauff, podkreślając, że decyzja WTA powinna zostać uszanowana" - napisali z kolei dziennikarze sportskeeda.com, którzy także przytoczyli słowa Polki.

Zobacz też: "Ulubienica Świątek" wyrzucona z turnieju! Sensacja w Dubaju

Nie zabrakło również głosów z Rosji, gdzie nie pokuszono się o żaden komentarz, a jedynie zacytowano wypowiedź wiceliderki światowego rankingu. - "Wszyscy muszą uszanować tę decyzję". Iga Świątek o zawieszeniu byłego trenera Rybakiny - napisano w tytule na łamach championat.com. Reakcję naszej tenisistki odnotowano także na kazachskim sports.kz oraz rosyjskim "Sporcie". Zarówno Świątek, jak i Rybakina w najbliższych dniach zagrają w Dubaju.