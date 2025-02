Świątek znalazła się w centrum wielkiej afery. "Hańba dla sportu"

W zeszłym roku świat dowiedział się o aferze "dopingowej" z udziałem Igi Świątek. Polka została zawieszona na miesiąc po tym, jak w jej organizmie wykryto śladowe ilości trimetazydyny. Zawieszenie dobiegło końca 4 grudnia zeszłego roku, a Świątek nie mogła wziąć udziału w turniejach w Seulu, Pekinie i Wuhan. Teraz sprawa jest już zamknięta, bo Polska Agencja Antydopingowa (POLADA) oraz Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) nie złożyły odwołania. "Nie ma naukowych podstaw do zakwestionowania tej sprawy w CAS" - czytamy na stronie WADA.

- Jestem po prostu zadowolona, że te sprawy są zamknięte. Chciałabym już skupić się na turnieju. Dobrze, że ten proces się skończył. Myślę, że każdy, kto czytał dokumenty, poznał szczegóły tej sprawy rozumie sytuację - mówiła Świątek podczas wielkoszlemowego Australian Open, komentując sprawę z dopingiem.

Ostatnio poznaliśmy nowe wieści ws. Jannika Sinnera. W organizmie Włocha wykryto clostebol, a potem sam tłumaczył się, że środek dostał się do jego organizmu zupełnym przypadkiem - a konkretniej poprzez maść stosowaną przez jego fizjoterapeutę. WADA złożyła odwołanie, a teraz Sinner został zawieszony na trzy miesiące. Włoch jest zawieszony od 9 lutego do 4 maja 2025 r., a do 13 kwietnia nie może oficjalnie trenować.

Hiszpanie zareagowali ws. Świątek. "WADA rządzona przez anglosaskie mocarstwa"

Kataloński dziennik "Sport" odniósł się do decyzji WADA ws. Świątek i Sinnera. Dziennikarz David Rubio był bardzo krytyczny wobec działań organizacji. "WADA to jest hańba dla światowego sportu. Najgorszą rzeczą na tym świecie jest arbitralność, niewiedza, jakie mogą być konsekwencje czyichś działań, a nawet opinii. Jeśli przejedziesz samochodem znak stopu, to możesz spodziewać się mandatu lub punktów z prawa jazdy, ale nie zastrzelenia lub odcięcia ręki" - czytamy.

"Sport" nazywa karę miesięcznego zawieszenia dla Świątek "absurdalną" i przypomina, że już w grudniu 2024 r. Polka mogła normalnie rywalizować. "Ten doping to prawdziwy żart, a WADA jest rządzona przez anglosaskie mocarstwa. Taka protekcjonalność ze strony Witolda Bańki i spółki zmieniła się w dzikość. Światowy sport jest w żałobie z powodu skorumpowanego organu niezdolnego do wymierzenia sprawiedliwości" - dodaje kataloński dziennik.

Poza tym Rubio przypomina działania WADA wobec Kamiły Walijewej, która została przyłapana na dopingu w 2021 r. W organizmie rosyjskiej łyżwiarki figurowej wykryto trimetazydynę, a więc tę samą substancję, która była u Świątek. Walijewa otrzymała czteroletnią dyskwalifikację, a poza tym musiała zapłacić karę i oddać wszystkie medale. "Polityka postawiła jednak na swoim" - napisał "Sport".

Teraz Świątek będzie rywalizowała w turnieju WTA 1000 w Dubaju od drugiej rundy. We wtorek dojdzie do jej meczu między lepszą z pary Wiktoria Azarenka - Anhelina Kalinina. Relacja tekstowa na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.