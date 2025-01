Z polskiej III ligi do Włoch?! 16-latek może trafić do znanego klubu

Obecnie najbardziej obiecującym młodym reprezentantem Polski jest Kacper Urbański. Pomocnik zaliczył przebojowe wejście do reprezentacji Polski przed Euro 2024. Problem w tym, że jego sytuacja klubowa również nie jest najlepsza. W tym sezonie Urbański zagrał niecałe 500 minut. Ostatni raz w Serie A wystąpił jeszcze w listopadzie.

We włoskiej lidze w ostatnich latach grało wielu polskich zawodników - od razu na myśl przychodzą Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny czy Kamil Glik. Obecnie w Serie A jest 12 Polaków, a poziom niżej kolejnych ośmiu. Czy wkrótce dołączy do nich kolejny? Portal meczyki.pl poinformował, że jest na to szansa. Do Włoch na testy ma pojechać 16-letni Michał Dębski.

To bramkarz trzecioligowych Wigier Suwałki, który w obecnym sezonie zadebiutował w tych rozgrywkach. Golkiper zagrał w przegranych meczach z ŁKS-em Łomża (1:2) oraz Unią Skierniewice (2:3). Wygląda na to, że zainteresowała się nim, grająca w Serie B Sampdoria - kapitanem tej drużyny jest obecnie Bartosz Bereszyński.

Dębski ma wziąć udział w pięciodniowych testach. "To stała praktyka zachodnich drużyn przed ewentualnym wykupem młodego piłkarza. Celem jest zobaczenie go na własne oczy w treningu, ale też pokazanie mu swojego ośrodka i zaznajomienie z klubem" - czytamy. Dębski już kilkanaście tygodni temu był na testach w Empoli - zespole, który na co dzień gra w Serie A.

Nie wiadomo, czy młody Polak przekona do siebie włoskich trenerów, ale pozostaje mu jedynie życzyć sukcesu. Choć Sampdoria nie jest obecnie w najlepszym miejscu - drużyna zajmuje dopiero 16. miejsce w Serie B - to dla piłkarza z polskiej III ligi i tak byłby to ogromny przeskok.