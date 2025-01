Kibice naprawdę zrobili to Danielle Collins. Tak brzmi jej artykuł na Wikipedii

- Danielle Collins odpadła z Australian Open po trzech meczach. W sobotę przegrała ze swoją rodaczką Madison Keys w dwóch setach 4:6, 4:6. Mimo tego, że starała się grać agresywnie i ofensywnie, to nie znalazła sposobu na dobrze przygotowaną kondycyjnie rywalkę. Keys grała efektywnie i efektownie. Collins prowadziła w drugim secie 3:0, ale nie zdołała tego utrzymać. Potem poprosiła o pomoc fizjoterapeutki - relacjonował dziennikarz Sport.pl Marcin Jaz.

Collins potraktowana w Australii. Piszą o kompromitacji Amerykanki

Odpadnięcie Collins oznacza, że nie powtórzy ona swojego sukcesu z 2022 roku, kiedy dotarła do finału rozgrywek. W nich nie sprostała Ash Barty i przegrała w dwóch setach. W turnieju ciągle jest za to Iga Świątek, która jeszcze nie przegrała w Australii partii.

Przypomnijmy, że stosunki pomiędzy Collins a Świątek - przynajmniej z amerykańskiej strony - są napięte. 31-letnia zawodniczka już od igrzysk olimpijskich w Paryżu w chłodny sposób wypowiada się na temat Polki. Ostatnio - przed finałem United Cup - w lekceważący sposób się z nią przywitała. Spotkała ją za to krytyka ze strony dziennikarzy i kibiców - nie tylko w Polsce.

Okazuje się, że i w Australii Collins spotkała się z reakcją kibiców dotyczącą swojej osoby. Tym razem chodziło o szydercze zachowanie jednego z kibiców, który postanowił edytować... stronę na Wikipedii poświęconą Collins. O sprawie pisze portal news.com.au.

Kibicom najwyraźniej nie spodobało się zachowanie Collins, która w meczu drugiej rundy AO z zawodniczką gospodarzy - Destanee Aiavą - również okazywała brak szacunku do publiczności i rywalki.

- Przesyłała kibicom w Melbourne sarkastyczne buziaki. Po wygranej prowokacyjnie przystawiła dłoń do ucha, posyłając przy okazji kolejne sarkastyczne całusy. A gdy doszła do swojej ławki, klepnęła się w pośladek, prowokując publikę. Ostentacyjnie pokazywała, że nie liczy się z ich obecnością i reakcją na trybunach. Kibice wygwizdali, wybuczeli ją, ale się tym nie przejmowała. W wywiadzie pomeczowym w ogóle nie odniosła się do gry i przeciwniczki, mówiła tylko o pieniądzach zdobytych za ten mecz i możliwości spania w pięciogwiazdkowym hotelu - pisał dziennikarz Sport.pl Marcin Jaz.

Jak czytamy w australijskich mediach, po odpadnięciu Collins z turnieju jeden z użytkowników postanowił edytować jej stronę na Wikipedii. Wstawka szybko została usunięta, ale brzmiała następująco: "Danielle Rose Collins jest amerykańską zawodową tenisistką, która stała się pośmiewiskiem całego kraju po przegranej z Madison Keys w turnieju wielkoszlemowym Australian Open 2025".

Wygląda na to, że Danielle Collins jest jedną z najmniej lubianych zawodniczek nie tylko w Polsce, ale i na Antypodach. Jej zachowanie nie umyka uwadze coraz większej ilości kibiców.