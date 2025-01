Wszystko jest już jasne! Oto drabinka Świątek do finału Australian Open

Iga Świątek idzie jak burza przez kolejne szczeble drabinki Australian Open i już wylądowała w czwartej rundzie. Na samym starcie Polka wyeliminowała Katerinę Siniakovą (6:3, 6:4). Jak się później okazało, Czeszka do tej pory postawiła największy opór Biało-Czerwonej. Kolejne mecze z Rebacą Sramkovą i Emmą Raducanu 23-latka wygrywała 6:0, 6:2 oraz 6:1, 6:0.

REKLAMA

Zobacz wideo Konflikt Igi świątek z Danielle Collins? Wesołowicz: To jednostronny beef

Drabinka Australian Open. Z kim Iga Świątek może zagrać w ćwierćfinale?

W 1/8 finału Iga Światek zmierzy się z Evą Lys, czyli ogromną niespodzianką tegorocznej edycji Australian Open. "Lys do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, mimo że przegrała w nich decydujący mecz z zawodniczką z Australii - Destanee Aiava (195. WTA) 1:6, 6:2, 4:6. Skorzystała jednak na tym, że w ostatniej chwili z imprezy wycofała się Anna Kalinska i występuje w turnieju głównym jako szczęśliwa przegrana z kwalifikacji (Lucky Loser)" - opisywał na łamach Sport.pl Paweł Matys.

Jeśli druga rakieta świata wygra z Niemką, awansuje do ćwierćfinału, gdzie może zmierzyć się z Darią Kasatkiną (10. WTA), albo Emmą Navarro (8. WTA). Rosjanka do tej pory wyeliminowała Wiktoriję Tomową, Yafan Wang i Juliję Putincewą. Z kolei Hiszpanka na swojej drodze spotkała Peyton Stearns, Xiyu Wang i Ons Jabeur.

Zobacz też: Tak organizatorzy AO potraktowali Igę Świątek. Nie do pomyślenia

Z kim półfinał i finał Australian Open, jeśli Iga Świątek wygra swoje mecze?

W półfinale Iga Światek może trafić na zwyciężczynie potyczki Jelena Rybakina/Madison Keys - Elina Svitolina/Weronika Kudiermietowa. Jeśli Polsce uda się przebrnąć półfinał, awansuje do pierwszego w karierze finału, w którym zmierzy się z jedną z tych zawodniczek: Paula Badosa/ Danilović/Coco Gauff/Belinda Bencic/Donna Vekić/Pawluczenkowa/Aryna Sabalenka/Mirra Andriejewa.

Publikujw półfinale z Jeleną Rybakiną i przegra. Z kolei superkomputer "The Sun" wyliczył, że najwyższe szanse na zwycięstwo ma Aryna Sabalenka (23,5 proc.). Tuż za nią znalazła się... Iga Świątek z wynikiem 19,7 proc. Na trzecim miejscu uplasowała się Coco Gauff (16,8 proc.).

Jednak prognozy nie przewidywały tego, co się stanie w trakcie turnieju. Kazaszka doznała kontuzji pleców, przez którą mogła pożegnać się z Wielkim Szlemem. W pomeczowym wywiadzie wyznała, że potrzebuje "magii", by wrócić do pełni sił.

Drabinka Igi Świątek

Mecz Igi Świątek z Evą Lys zaplanowany został na poniedziałek 20 stycznia. Godziny tego starcia organizatorzy jeszcze nie podali.