Mistrzyni US Open bez szans! Popis Igi Świątek w AO

W sobotę jako pierwsze na kort w turnieju kobiecym w Melbourne wyszły Iga Świątek (2. WTA) i Emma Raducanu (61.). Polka była faworytką, także z racji korzystnego bilansu z Brytyjką (4:0). Raducanu jednak całkiem dobrze zaprezentowała się dotychczas w tegorocznym Australian Open, we wcześniejszych rundach pokonując Rosjankę Jekatrinę Aleksandrową oraz Amerykankę Amandę Anisimową.

Raducanu to także mistrzyni US Open 2021. Tenisistka bez dwóch zdań o wielkim talencie, która jednak w ostatnich latach przeszła sporo zawirowań zdrowotnych, kilka zmian trenerów i była skupiona momentami bardziej na biznesowej stronie sportu

Dominacja w pierwszym secie

Iga Świątek dużo lepiej weszła w to spotkanie. Grała bardzo płasko, agresywnie, a Brytyjka głównie była zmuszona do ratowania się w obronie. Raducanu nie miała nic do powiedzenia w pierwszym gemie przy podaniu rywalki. Przy własnym też dopadły ją kłopoty.

Świątek prowadziła już 40:15, ale Raducanu kilkoma efektownymi akcjami zdołała się wtedy jeszcze wybronić. Zwłaszcza jedna wymiana, w której zagrała skrót i przelobowała Polkę, mogła się podobać. 1:1. Nasza zawodniczka była jednak regularniejsza w uderzeniach zza końcowej linii. W efekcie najpierw znów pewnie utrzymała serwis, a potem przełamała Raducanu.

W kolejnym gemie serwisowym Brytyjki szybko zrobiło się 0:40. Mistrzyni US Open podawała zbyt słabo, by odeprzeć mocny return przeciwniczki. Świątek szybko wchodziła do przodu, przejmowała inicjatywę, korzystała z dobrego forhendu. Następnie znów świetnie serwowała, jej podań rywalka w ogóle nie była w stanie odpowiednio odczytać. 4:1 dla faworytki.

Iga Świątek nie zamierzała odpuszczać. Parła do przodu, wykorzystywała każdą wolniejszą piłkę do ataku - także przy serwisie rywalki. Raducanu podawała zbyt słabo, by móc odeprzeć napór rywalki. Kolejne głębokie returny Polki lądowały tuż pod jej nogami i nie potrafiła odpowiedzieć. Znów została przełamana i 1:5 z jej perspektywy. A po chwili 1:6, bo nie radziła sobie także w gemach Polki. Nasza tenisistka pozostawała skoncentrowana, głównie trafiła pierwszym podaniem i w kapitalnym stylu wygrała pierwszą partię.

Polka w czwartej rundzie!

Drugi set, a obraz gry praktycznie nie zmienił się. Świątek utrzymywała wysokie tempo gry, rywalka tylko momentami potrafiła nadążyć. Stąd długi pierwszy gem, kilka szans Raducanu, walczyła by nie stracić podania, ale wszystko na nic. Została przełamana, a Polka popisała się na koniec kolejnym pięknym forhendem po linii.

Po chwili było już 2:0. Brytyjka chciała grać szybciej, atakować, ale popełniała przy tym zbyt wiele błędów. Jednocześnie nasza tenisistka w obronie także potrafi imponować, co pokazała w jednej z akcji. Długo broniła się, potem wyprowadziła cios i kolejny punkt. Na tak dobrze dysponowaną Świątek trudno znaleźć receptę.

Raducanu wyglądała już na podłamaną. Serwis dalej nie funkcjonował, wiceliderka rankingu popisała się kolejnym winnerem z returnu. Brytyjka nie mogła grać pasywnie, ale gdy chciała atakować, nie trafiała zbyt często w kort. W efekcie kolejne przełamanie i 3:0.

W kolejnym gemie Polka w niesamowity sposób wybroniła się po returnie Brytyjki. Ta druga mogła być niemal pewna, że punkt pójdzie na jej stronę, ale przeciwniczka najpierw uratowała się, a potem jeszcze sama przycisnęła. Raducanu nie miała argumentów, by zatrzymać taką Świątek. 0:4.

W piątym gemie Brytyjka prowadziła i wydawało się, że w końcu otworzy wynik po swojej stronie w tym secie. W pewnym momencie, stojąc przy siatce, zawahała się jednak i nie wykorzystała przewagi. Tak straciła równowagę mentalną. Następnie została zdominowana przez Polkę w wymianie, popełniła podwójny błąd serwisowy i jeszcze raz została przełamana. Zbyt wiele w tym meczu kosztowała ją walka o wygrywanie któregokolwiek własnego serwisu.

Nasza tenisistka skończyła to spotkanie wynikiem 6:1, 6:0. Jej dominacja była niepodważalna. Iga Świątek jest już w czwartej rundzie Australian Open. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z lepszą z pary Niemka Ewa Lys (128.) - Rumunka Jaqueline Cristian (82.)