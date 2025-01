Iga Świątek (2. WTA) awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Polka potrzebowała niewiele ponad godziny, by pokonać 6:0, 6:2 Słowaczkę Rebekkę Sramkovą (46. WTA). W trakcie transmisji realizator zwrócił uwagę na to, że Świątek wygrała 12 proc. wszystkich setów rozegranych podczas turniejów wielkoszlemowych wynikiem 6:0. "Słowaczka gra ostatnio tenis życia, ale w Melbourne zderzyła się z kimś z innej ligi" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, który nazwał Świątek "pożeraczką marzeń".

- Czy spieszyłaś się, bo miałaś zarezerwowany lunch? - takie pytanie Idze zadała Jelena Dokić po zakończeniu spotkania. Serwis "OptaAce" wyliczył na portalu X, że Świątek wygrała seta 6:0 w turnieju wielkoszlemowym po raz 27. w karierze. "Nasza tenisistka imponuje konsekwencją i regularnością w pojedynkach z niżej notowanymi przeciwniczkami. Prawie nie zalicza wpadek w takich spotkaniach" - zauważył Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Świątek zna też swoją kolejną rywalkę w Australian Open. Będzie nią Brytyjka Emma Raducanu (61. WTA), która wygrała 6:3, 7:5 z Amerykanką Amandą Anisimovą (35. WTA). To będzie czwarty pojedynek w historii między tymi tenisistkami. Do tej pory Świątek wygrała wszystkie mecze - w zeszłym sezonie pokonała 7:6 (2), 6:3 Raducanu w ćwierćfinale turnieju w Stuttgarcie.

Świątek dostała prezent od Jeleny Dokić. Jej wpis będzie hitem w sieci

Świątek opublikowała wpis w mediach społecznościowych po awansie do trzeciej rundy Australian Open. W nim "pochwaliła" się wyjątkowym prezentem od Jeleny Dokić. "Dziękuję Jelena za parasolkę" - napisała Świątek. Taki prezent w Australii nie jest przypadkowy, ponieważ tenisiści zwykle zmagają się z deszczem lub dużą wilgotnością powietrza przy dużych temperaturach.

Przy opuszczaniu kortu Rod Laver Arena Świątek bawiła się parasolką, co uchwycił jeden z profili na portalu X. Iga postanowiła się do tego odnieść i w odpowiedzi opublikowała gif z aktorem Tomem Hollandem, który tańczył układ do piosenki "Umbrella" i był przebrany za Rihannę. "Iga jesteś niemożliwa z tymi gifami", "to było świetne" - piszą kibice w mediach społecznościowych. Na wpis Świątek zareagowała też Mikaela Shiffrin, amerykańska narciarka alpejska.

Na razie nie jest znany dokładny termin rozegrania meczu Świątek - Raducanu w trzeciej rundzie Australian Open. - To będzie dla mnie dobry mecz. Uwielbiam każde spotkanie, które mogę rozegrać przeciwko najlepszym przeciwniczkom. To okazja, żeby przetestować swój poziom i zobaczyć, gdzie jestem. To jedna z najlepszych zawodniczek, która w ostatnich latach była bardzo konsekwentna. To będzie dla mnie mecz, w którym nie będę mieć wielu oczekiwań - mówiła Brytyjka.

