Zapytali Raducanu o mecz ze Świątek. Zapomniała o jednym

Iga Świątek (2. WTA) i Emma Raducanu (61. WTA) zmierzą się ze sobą w trzeciej rundzie Australian Open. W drodze do tego spotkania Polka wygrała w drugiej rundzie z Rebeccą Sramkovą (49. WTA) 6:0, 6:2. Z kolei Brytyjka pokonała 6:3, 7:5 Amandę Anisimovą (35. WTA).

Emma Raducanu czeka na mecz z Igą Świątek w Australian Open. "Dam z siebie wszystko"

Tegoroczna edycja turnieju w Melbourne jest już najlepsza dla Emmy Raducanu w całej jej karierze. W poprzednich trzech startach nigdy nie wyszła poza drugą rundę. Już podczas pomeczowego wywiadu na korcie mistrzyni US Open z 2021 roku wypowiedziała się nt. meczu z Igą Świątek w trzeciej rundzie:

- To będzie dla mnie dobry mecz. Uwielbiam każde spotkanie, które mogę rozegrać przeciwko najlepszym przeciwniczkom. To okazja, żeby przetestować swój poziom i zobaczyć, gdzie jestem - podkreśliła Emma Raducanu.

- Grałyśmy [ze Świątek - przyp. red.] dwukrotnie na mączce. Zobaczymy, jak będzie na korcie twardym. Już tak wiele osiągnęła. Nie mam nic do stracenia. Dam z siebie wszystko - powiedziała Brytyjka o kolejnym meczu przeciwko Idze Świątek.

- To jedna z najlepszych zawodniczek, która w ostatnich latach była bardzo konsekwentna. To będzie dla mnie mecz, w którym nie będę mieć wielu oczekiwań. Po prostu wyjdę na kort i przetestuję swoją grę przeciwko jednej z najlepszych. Grasz w tenisa dla takich spotkań. To będzie świetny zastrzyk adrenaliny - podsumowała na konferencji prasowej.

O jednym jednak Raducanu zapomniała. Otóż grała przeciwko Polce trzykrotnie - dwa razy na mączce w Stuttgarcie i raz na korcie twardym w Indian Wells. Każde z tych spotkań przegrała bez ugrania ani jednego seta.

Spotkanie Igi Świątek z Emmą Raducanu w trzeciej rundzie Australian Open zostanie rozegrane w piątek 17 stycznia. Godzina meczu nie została jeszcze przekazana przez organizatorów. Relację będzie można śledzić na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.