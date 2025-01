Wszyscy mówią jednym głosem po losowaniu Świątek. Mocno

Iga Świątek rozpocznie rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open od starcia z Czeszką Kateriną Siniakovą w pierwszej rundzie. Rywalka Igi to numer jeden w deblu i dziewięciokrotna triumfatorka turniejów rangi Wielkiego Szlema. Co eksperci i kibice piszą o losowaniu Świątek? "Po losowaniu strona WTA faworyzuje Igę, by osiągnęła co najmniej półfinał" - czytamy w komentarzach na portalu X.

3 Fot. REUTERS/Jeremy Piper Otwórz galerię Na Gazeta.pl