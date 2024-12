Zmiana! Świątek i Hurkacz mają nowego kapitana

W dniach 27 grudnia - 5 stycznia odbędzie się trzecia edycja turnieju drużynowego United Cup. Polska powalczy o to, by wygrać te rozgrywki po raz pierwszy w historii - w zeszłej edycji dotarła do finału, w którym przegrała z Niemcami. W drugiej edycji United Cup kapitanami Biało-Czerwonych byli Dawid Celt i Tomasz Wiktorowski. Teraz jest już jasne, kto poprowadzi Polskę w kolejnej edycji. To członek sztabu Huberta Hurkacza.

