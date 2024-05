Sabalenka rzuciła wyzwanie Świątek. Wskazała swój cel. Idze się to nie spodoba

Turniej WTA 1000 w Rzymie wkracza w drugi tydzień rywalizacji, a bez większych problemów dotarły do niego dwie największe faworytki do zdobycia tytułu: Iga Świątek i Aryna Sabalenka. Białorusinka miała pewne problemy na inauguracje przeciwko Katie Volynets (109. WTA), którą pokonała 4:6, 6:3, 6:2. Za to w trzeciej nie dała większych szans Dajanie Jastremskiej (33. WTA), którą ograła w półtorej godziny 6:4, 6:2. To było pierwsze jej zwycięstwo nad Ukrainką w karierze. Wcześniej przegrała trzy pojedynki.

REKLAMA

Zobacz wideo Iga Świątek jest przykładem dla całego świata! "Jestem dumna"

Sabalenka rzuca wyzwanie Świątek. Wielki cel na horyzoncie

Na konferencji prasowej po tym spotkaniu Aryna Sabalenka przedstawiła swoje plany i odczucia dotyczące gry na kortach ziemnych w tym sezonie. Wróciła jeszcze wspomnieniami do imprezy w Madrycie, w której uległa w finale Idze Świątek po kapitalnym boju. - Turniej w Madrycie przyniósł mi wiele pozytywnych odczuć. Chociaż nie obroniłam tytułu, to uważam, że były to fantastyczne dni, które pozwoliły mi przybyć do Rzymu z większą pewnością siebie. To pomoże mi budować formę przed Rolandem Garrosem, który jest wielkim celem - przyznała wiceliderka rankingu, która będzie chciała zdetronizować Igę Świątek, trzykrotną triumfatorkę paryskiej imprezy. Rok temu Sabalenka w Roland Garros docierała do półfinału.

Białorusinka podkreśla jednak, że najpierw skupia się na turnieju w Rzymie, albowiem triumf w tym mieście będzie dla niej wyjątkowy. - Kocham to miasto i ten turniej. Za każdym razem gdy tu przegrywam, to moje rozczarowanie jest niemalże tak duże, jak gdy przegrywam w turnieju wielkoszlemowym. Moim marzeniem jest wygranie tutaj - podsumowała.

Kolejną rywalką Aryny Sabalenki w drodze do spełnienia tego marzenia będzie Elina Switolina (19. WTA), z którą zmierzy się w czwartej rundzie. To spotkanie zostanie rozegrane w poniedziałkowy wieczór.