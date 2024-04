Metamorfoza Sereny Williams po przejściu na emeryturę. Chce się zająć innym sportem

Serena Williams to jedna z najwybitniejszych zawodniczek w historii kobiecego tenisa. Może się pochwalić 73 wygranymi turniejami WTA, z czego 23 wieloszlemowymi. Dodatkowo ma na koncie aż cztery złote medale olimpijskie: deblowe z Sydney (2000), Pekinu (2008) oraz w grze pojedynczej i podwójnej z Londynu (2012). Po porażce z Alją Tomljanović (220. WTA) w III rundzie US Open 2022 postanowiła przejść na sportową emeryturę. - To była niesamowita przejażdżka - mówiła wzruszona.

REKLAMA

Zobacz wideo Co z Michałem Probierzem po mistrzostwach Europy? Mamy głos z PZPN-u

Serena Williams chce zainwestować w koszykarski klub. "Jestem bardzo zainteresowana"

42-latka po zakończeniu kariery poświęciła się macierzyństwu. Niedawno informowaliśmy, że zdecydowała się na szczere wyznanie wobec 6-letniej córki, która była ciekawa, dlaczego jej mama jest aż tak popularna. - Powiedziałam jej, że tak naprawdę to siedziała mi w brzuszku, kiedy wygrywałam duży turniej - wypaliła o zwycięstwie w Australian Open 2017.

Amerykanka na emeryturze postanowiła również zainwestować pieniądze w różne biznesy, głównie związane ze sportem. Kupiła udziały w kobiecym klubie piłkarskim Angel City FC, a dodatkowo włożyła również w ligę golfową Los Angeles Golf Club. Teraz marzy jej się jednak, żeby zostać inwestorem klubu WNBA, czyli profesjonalnej ligi koszykarskiej kobiet w USA. - Jestem bardzo zainteresowana - przekazała w rozmowie z CNN.

Podkreśliła, że koszykówka przeżywa teraz świetny moment, gdyż udana NCAA (uniwersytecka liga w USA) "pobiła wszelkie rekordy oglądalności". Nie ma zatem wątpliwości, że inwestycja w kobiecy sport, to bezpieczny wybór. - Nie mam żadnego ryzyka. Kobiecy sport i jego oglądanie jest ekscytujące. Ludzie powoli zdają sobie z tego sprawę. Myślę, że uniwersytecką ligę kobiet oglądało więcej osób, niż męską - oznajmiła.

Szokujące wyznanie męża Williams. Ich córki mają już udziały w biznesach

Zanim Williams zakończyła karierę sportową, to zaczęła już inwestować w firmy wyceniane na ponad milion dolarów. CNN podaje, że starała się również wspierać niedostatecznie reprezentowanych przedsiębiorców. Mąż zawodniczki Alexis Ohanin zdradził za to, że ich córka Olympia jest obecnie najmłodszą właścicielką dwóch drużyn w sporcie zawodowym, natomiast Adira była już współwłaścicielką LAGC... kiedy jeszcze nawet nie było jej na świecie.

-Tak byłam wychowywana, gdy byłam młoda. Tata otworzył mnie i Venus własne konta bankowe i wpłacił nam na nie 100 dolarów. Miałyśmy wtedy pięć lat, a już zaczęłyśmy sobie zdawać sprawę z wartości pieniądza. Myślę zatem, że moje córki zrozumieją, jak trudne jest bycie przedsiębiorcą. Uwierzcie, że będą pracować na to tak szybko, jak będą mogły. Nie ma nic za darmo, ale one to zaakceptują - zakończyła.