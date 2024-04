Williams zdobyła się na szczere wyznanie wobec córki. Jej reakcja to hit

Serena Williams zapisała się na kartach historii kobiecego tenisa. W całej karierze wygrała aż 73 turnieje, w tym 23 wielkoszlemowe. - To była najbardziej niesamowita przejażdżka i podróż, na jakiej kiedykolwiek byłam - mówiła wzruszona po przegranym meczu III rundy US Open 2022 z Alją Tomljanović. Wtedy to po raz ostatni pojawiła się na korcie. Obecnie Amerykanka skupia się na prowadzeniu biznesów. Dużo czasu poświęca również rodzinie. W ostatnim wywiadzie dla magazynu "People" wyjawiła, że porusza już coraz więcej tematów ze starszą z córek, Olympią.

Serena Williams zdradziła córce sekret. Wiemy, jak na niego zareagowała

Williams jest matką dwóch pociech. W styczniu 2023 roku urodziła się Adira River, z kolei niespełna sześć lat wcześniej, a konkretnie we wrześniu 2017 roku na świat przyszła jej pierwsza córka, Olympia. Nie jest tajemnicą, że kobieta była w ciąży ze starszą z dziewczynek, kiedy to wygrywała ostatni turniej wielkoszlemowy w karierze. Mowa o Australian Open 2017.

I jak wyznała, właśnie kilka tygodni temu wyjawiła tę informację Olympii. Opowiedziała też o reakcji 6-latki. Okazuje się, że była w totalnym szoku. - Olympia jest teraz w wieku, w którym często zadaje mi coraz poważniejsze pytania. Ostatnio poruszyła temat mojej popularności. "Mamo, zastanawiam się, dlaczego jesteś taka sławna? Skąd oni wszyscy znają twoje imię?". Powiedziałam jej, że tak naprawdę to siedziała mi w brzuszku, kiedy wygrywałam duży turniej. Była zaskoczona - mówiła Williams.

- Jest teraz w takim wieku, w którym mogę się przed nią trochę bardziej otworzyć. Ona również jest w stanie zrozumieć więcej rzeczy. Wcześniej to nie było możliwe - dodała.

Williams pozostaje aktywna w mediach społecznościowych

Nie tak dawno o Williams było głośno z powodu drugiej z córek. Po jej porodzie zdecydowała się oddać nadmiar mleka z własnych piersi tym kobietom, które nie są w stanie go wyprodukować - mają problemy z laktacją. O wszystkim poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, poruszając temat tabu.

W ostatnich tygodniach Williams nieco więcej opowiedziała również o inwestycjach, którymi zajmuje się na co dzień. - Rzeczą, którą robię od lat, są inwestycje. Inwestuję w wiele firm, w tym tych rozwijających się, które dopiero zaczęły. Robię to od ponad 14 lat. Bardzo ważne było dla mnie przygotowanie planu B podczas realizowania planu A. Ale to sprawia mi wiele frajdy i było dla mnie naprawdę ważne - podkreślała na jednym z nagrań. Zdradziła też nieco więcej na temat projektów, w które inwestuje.