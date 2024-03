Marek Furjan i Dawid Celt to postacie doskonale znane polskim kibicom tenisa. Ich głosy towarzyszą nam podczas meczów WTA oraz turniejów wielkoszlemowych. Od początku roku także na platformie YouTube, gdzie wspólnie tworzą kanał Break Point. Odbyło już się pierwsze Q&A, w którym Furjan i Celt odpowiada na pytania kibiców.

Dawid Celt ukarany przez telewizję. "Smoku, pozdrawiam cię"

Wiele z nich dotyczyło kulis pracy komentatorów, albowiem tenis jest specyficznym sportem z uwagi na nieregularny czas trwania spotkań. Dawid Celt opowiedział anegdotę o jednym z meczów Pucharu Davisa, który trwał ponad siedem godzin. - Skończyło się chyba 22:20 w piątym secie, coś niewiarygodnego - przyznał. Wówczas była to transmisja w stacji Canal+.

- Za chwilę mieliśmy z Tomkiem Wolfke kolejny mecz, w następnej rundzie. W Pucharze Davisa był mecz Czechy - Stany Zjednoczone. Wszystko układało się dobrze, bo był wynik 2:0 w setach w jedną stronę. Wydawało się, że mecz będzie szybki i wtedy zaczął się odkręcać. Skończyło się jakimś horrendalnym wynikiem w piątym secie. Tyle tylko, że ja już nie wytrzymałem i w pewnym momencie powiedziałem: "Tomek, ja już mówię pas", bo wtedy też miałem umówione inne rzeczy. To jest właśnie ten minusik komentarza w tenisie, bo nie jesteś w stanie do końca sobie zaplanować czasu - opowiedział Dawid Celt podczas Q&A na youtube'owym kanale Break Point.

- Powiedziałem: "Tomek, przepraszam, ale ja wychodzę. Skończysz to samemu?". Okazało się, że on tam siedział jeszcze dobre dwie godziny. Zostałem potem ukarany przez ówczesne władze Canal+. Smoku, pozdrawiam cię - zwrócił się ekspert w kierunku Tomasza Smokowskiego, który wówczas był szefem stacji. - Cały ten czas, który przesiedziałem, poszedł w komin, bo ani złotówki za to nie dostałem - podsumował Celt.

Aktualnie jedynie męskie mecze podczas turniejów wielkoszlemowych są rozgrywane do trzech wygranych setów, choć i tradycyjne pojedynki "best of three" potrafią być bardzo długie. Rekord długości tenisowego meczu wydaje się jednak niezagrożony. W 2010 roku na kortach Wimbledonu John Isner i Nicolas Mahut grali nieco ponad 11 godzin.