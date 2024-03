Potężna sensacja w Miami. Pogromca Hurkacza znów to zrobił. "Jak 13-latek"

Carlos Alcaraz (2. ATP), najwyżej rozstawiony zawodnik turnieju ATP 1000 w Miami, dotarł do ćwierćfinału bez straty seta. Na tym etapie czekało go spotkanie z Grigorem Dimitrowem (12. ATP), który w czwartej rundzie pokonał Huberta Hurkacza (9. ATP). Bułgar po raz kolejny uporał się z wyżej rozstawionym przeciwnikiem.

Zacięty początek meczu Grigora Dimitrowa z Carlosem Alcarazem. Faworyt zaskoczony

Na początku meczu obaj zawodnicy mieli problemy przy własnym podaniu. Już w pierwszym gemie Hiszpan mógł przełamać starszego rywala, tyle że ten się obronił, a następnie sam wykorzystał (drugi) break point. Potem obaj byli blisko przegrania serwisu, ale udawało im się wyjść z opresji.

Decydujący okazał się ósmy gem. W nim Dimitrow nie zmarnował break pointu, który dał mu zwycięstwo 6:2 w secie. W ten sposób 32-latek bardzo mocno przybliżył się do sensacyjnego awansu do półfinału w Miami. Poza tym popisał się kilkoma widowiskowymi zagraniami.

Grigor Dimitrow pokonał Carlosa Alcaraza. "Nie wiem, co powinienem zrobić"

Drugi set zaczął się zupełnie inaczej niż pierwszy, bo od dominacji serwujących. W czwartym gemie niżej notowany tenisista zaliczył kolejne przełamanie. Niedługo później mógł jeszcze powiększyć przewagę, lecz Alcaraz utrzymał podanie, a tuż po tym wykorzystał break point.

Przy stanie 4:5 Hiszpan serwował, aby utrzymać się w meczu. To mu się nie udało, w dodatku w kluczowym momencie wyrzucił piłkę na aut. Przez to już po pierwszej piłce meczowej Dimitrow mógł cieszyć się ze zwycięstwa 6:2, 6:4. Spotkanie trwało 94 minuty.

- Sprawił, że czułem się jak 13-latek. To było szalone. Rozmawiałem ze swoim zespołem i mówiłem, że nie wiem, co powinienem zrobić. Nic nie wiedziałem o jego słabościach, jestem teraz sfrustrowany. Ale opuściłem kort zadowolony z mojego poziomu - powiedział na pomeczowej konferencji Hiszpana. Gdy dziennikarze zacytowali wypowiedź Alcaraza Bułgarowi, ten tylko się zaśmiał. - To świetny komentarz - tak podsumował słowa rywala o czuciu się 13-latkiem.

W półfinale Dimitrow będzie jedynym spoza grona czterech najwyżej rozstawionych zawodników turnieju w Miami. Jego przeciwnikiem będzie Alexander Zverev (5. ATP). W drugim półfinale zmierzą się Jannik Sinner (3. ATP) oraz Daniił Miedwiediew (4. ATP).