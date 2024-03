Katarzyna Piter jest jedną z nielicznych polskich tenisistek, które choć przez tydzień były notowane w czołowej setce rankingu WTA. Zdecydowanie najwyżej była w maju 2014 r., kiedy to awansowała na 95. miejsce. Od początku 2022 r. Piter gra jednak tylko w deblu. Jej największe sukcesy to wygrane turnieje WTA 250 w 2013 r. w Palermo z Kristiną Mladenović i w 2023 r. w Budapeszcie z Fanny Stollar. W zeszłym roku Piter docierała także do finałów turniejów WTA 250 w Bogocie i Warszawie oraz WTA 125 w San Luis Potosi i Gaibie.

Piter nie zanotowała dobrego wejścia w sezon. W duecie z Białorusinką Lidią Morozową, Gruzinką Oksaną Kalasznikową czy Czeszką Miriam Kolodziejovą przegrywała mecze w Australian Open, Cluj-Napoce, Linzu czy Hobarcie. Do startu turnieju w San Luis Potosi miała serię ośmiu przegranych meczów. Ta niepokojąca passa została przerwana w Meksyku, gdzie Piter w duecie z Brazylijką Laurą Pigossi pokonały 3:6, 6:2, 13:11 niemiecko-szwajcarską parę Julia Lohoff - Conny Perrin.

Polka powalczy o finał Challengera w deblu. To może być pierwszy skalp w 2024 roku

W ćwierćfinale Challengera w San Luis Potosi duet Piter-Pigossi rywalizował z amerykańsko-serbską parą Quinn Gleason - Natalija Stevanović. Na początku meczu obie pary utrzymywały własne podanie. W czwartym gemie Piter i Pigossi zostały przełamane, ale zdołały obronić trzy break pointy. Odpowiedź polsko-brazylijskiej pary przyszła błyskawicznie i ich rywalki zostały przełamane za pierwszym razem. W siódmym gemie Gleason ze Stevanović uniknęły przełamania, a chwilę później tego samego dokonała Piter do spółki z Pigossi. Pierwszy set rywalki wygrały 7:5, wykorzystując dopiero trzeciego setbola.

Na starcie drugiego seta Piter i Pigossi przegrywały 0:40 w pierwszym gemie, ale zdołały doprowadzić do równowagi i przełamały przeciwniczki. W czwartym i ósmym gemie polsko-brazylijska para obroniła łącznie trzy break pointy. W siódmym gemie przełamania uniknęła para Gleason-Stevanović. Ostatecznie Piter i Pigossi wygrały seta 6:3, przez co o awansie do półfinału rozstrzygał super tie-break.

W nim Piter i Pigossi grały bardzo pewnie. Rywalki szybko zostały przełamane, a polsko-brazylijski duet prowadził 4:1 i 6:3. Rywalki aż czterokrotnie nie utrzymały własnego podania, a Piter z Pigossi wygrały super tie-breaka 10:3.

O awansie do finału Challengera w San Luis Potosi zdecyduje starcie między duetem Piter-Pigossi a kanadyjsko-meksykańską parą Rebecca Marino - Maria Fernanda Navarro.