Rywalka jednoznacznie oceniła Świątek. Te słowa mówią same za siebie

Iga Świątek zdobyła tytuł w turnieju w Dosze (już trzeci z rzędu), a teraz powalczy o powtórzenie wyniku w Dubaju. Jako najwyżej rozstawiona zawodniczka zmagania zaczyna od drugiej rundy, w której czeka ją mecz ze Sloane Stephens (41. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

Sloane Stephens komplementuje Igę Świątek. "Najbardziej dominująca w ostatnich latach"

Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała 6:4, 1:6, 6:2 Clarę Burel (47.), lecz zdaje sobie sprawę, że spotkanie z Polką będzie o wiele trudniejsze. - Iga dopiero co wygrała turniej, gra naprawdę dobrze, jak zawsze. Jest prawdopodobnie najbardziej dominującą numer jeden w ciągu ostatnich kilku lat. Myślę, że to będzie dobry mecz - powiedziała Stephens w rozmowie z "Arab News".

Stephens swojej szansy upatruje w tym, że udało jej się uporać z problemami pozasportowymi. Pozytywnie podziałała na nią również ostatnia wygrana. - Przez osiem dni miałam jet lag. (...) To już za mną, więc mam nadzieję, że wyjdę na kort, zagram dobre spotkanie i dam z siebie wszystko. Oczywiście zwycięstwo (nad Burel - red.) było bardzo pomocne. Było wietrznie, mam nadzieję, że kiedy znowu tu zagram, będzie inaczej. Po prostu wyjdę, dam z siebie wszystko i zobaczę, co się stanie - wyjaśniła.

30-letnia Amerykanka to mistrzyni US Open z 2017 r., natomiast w rankingu WTA najwyżej była na trzecim miejscu. Jest bardzo doświadczona, ale nie uważa tego za aż tak duży atut. - Czasem to pomaga, a czasem nie. Myślę, że tenis to wzloty i upadki, jest emocjonalny, ale i strategiczny. (...) Wszystko zmienia się na pstryknięcie palcami. Dlatego uważam, że trzeba być na to przygotowanym w każdych okolicznościach. Jeden mecz może zapewnić awans do finału - podsumowała.

Mecz Igi Świątek ze Sloane Stephens w drugiej rundzie turnieju w Dubaju zostanie rozegrany we wtorek 20 lutego o godzinie 16 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.