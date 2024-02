W tym kraju pieją z zachwytu po klęsce Sabalenki. "Nokaut"

Nie takiego powrotu na kort oczekiwała Aryna Sabalenka. Białorusinka pożegnała się z WTA 1000 w Dubaju już po pierwszym meczu. W nim uległa 7:6 (5), 3:6, 0:6 Donnie Vekić, co wywołało zdziwienie na całym świecie. Zadowolone z takiego wyniku były chorwackie media, które piały z zachwytu nad grą rodaczki. "Nokaut", "zaskoczenie", "niespodzianka" - to tylko kilka z wielu słów, które użyli, by podkreślić dominację Vekić w tym meczu.

