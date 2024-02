To był wielki rewanż na Sabalence. Rywalka o wszystkim opowiedziała

Trzy tygodnie temu Aryna Sabalenka (2. WTA) świętowała swój drugi tytuł z rzędu Australian Open. Białorusinka całkowicie zdominowała ten turniej, wygrywając bez straty seta. Przez następne tygodnie odpoczywała i przygotowywała się do następnych turniejów, choć wycofała się z rywalizacji w stolicy Kataru, gdzie najlepsza okazała się Iga Świątek. Wiceliderka do gry wróciła dopiero po 24 dniach, ale o turnieju w Dubaju będzie chciała jak najszybciej zapomnieć.

REKLAMA

Zobacz wideo Ostrzeżenie dla Igi Świątek. "Ogromny wysiłek"

Vekić zrewanżowała się Sabalence. O wszystkim opowiedziała po meczu

Już samo losowanie zwiastowało kłopoty, albowiem Donna Vekić (31. WTA) to zawodniczka, która mogła pochwalić się bilansem 5:2 z Aryną Sabalenką, choć ich ostatnie spotkanie w zeszłorocznym ćwierćfinale Australian Open wygrała Białorusinka. Wiceliderka w starciu w Dubaju nie prezentowała się zbyt dobrze od samego początku. Brakowało jej timingu, popełniała sporo błędów, ale zdołała wygrać pierwszego seta po tiebreaku. W drugim prowadziła już z przełamaniem, lecz kolejne błędy - niewymuszone i serwisowe - wprawiały ją w coraz większą frustrację. Od stanu 7:6(5), 2:0 wygrała tylko jednego z 13 gemów i już w swoim pierwszym meczu wynikiem 7:6(5), 3:6, 6:0 pożegnała się z turniejem w Dubaju!

- To całkiem duże zwycięstwo. Miała niesamowity początek roku. Ona jest świetną zawodniczką. Dzisiaj był ciężki mecz. Naprawdę cieszę się ze zwycięstwa - powiedziała w wywiadzie pomeczowym chorwacka tenisistka. Została zapytana także o bardzo korzystny bilans starć z Sabalenką: o ile dodał on jej pewności siebie przed meczem? - Zrobiłam to 5 razy [dotychczas - red.], ale w zeszłym roku ona wygrała najważniejszy w ćwierćfinale Australian Open. To bardzo bolało. Wiedziałam, że muszę pokazać swój najlepszy tenis, aby ją pokonać. Cieszę się, że dzisiaj się udało - przyznała 27-latka.

Jakiś czas później na konferencji prasowej Donna Vekić była już bardziej rozluźniona. - Nie miałam wielkich oczekiwań, jadąc do Dubaju. Powiedziałam trenerowi, że traktuję ten tydzień w połowie jak wakacje. Mogę powiedzieć, że więcej czasu spędziłam na plaży niż na korcie. Może to dobry sposób na przyszłość - śmiała się tenisistka.

Donna Vekić w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju zmierzy się z Soraną Cirsteą (22. WTA). Na tym samym etapie imprezy jest już także Magdalena Fręch (53. WTA), której przeciwniczką w walce o ćwierćfinał będzie Elena Rybakina (4. WTA). Swój mecz w drugiej rundzie zagra jeszcze Iga Świątek (1. WTA), która we wtorek o godz. 16:00 podejmie Sloane Stephens (41. WTA).