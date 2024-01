Świątek 70:15, Serena Williams 70:13. Liczby znów mówią, jak wielkie rzeczy robi Polka!

Iga Świątek ma cztery tytuły wielkoszlemowe i być może jest w drodze po piąty. Po wygranym 6:4, 3:6, 6:4 meczu z Danielle Collins w drugiej rundzie Australian Open 2024 Iga żartowała, że już prawie była w samolocie. Na szczęście z pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego Iga jeszcze nie wraca i mamy nadzieję, że wróci dopiero po finale z trofeum w swoim bagażu.

Mecz z Collins kibice Igi zapamiętają zapewne bardziej ze względu na jego temperaturę niż dlatego, że to już 70. zwycięstwo Igi w turniejach rangi Wielkiego Szlema. Świątek odrobiła w decydującym secie ogromne straty - przegrywała 1:4 przy serwisie rywalki oraz 2:4 i 0:40 przy swoim podaniu. Gdy wróciła z tego stanu, wygrywając decydującą partię 6:4, to po chwili na kamerze napisała tylko "Thriller", nie wiedząc, co mogłaby dodać.

My dodajemy, że trwa (uff, trwa!) 20. wielkoszlemowy turniej Igi w jej karierze i że to był jej 85. mecz wielkoszlemowy. Świątek ma okazały bilans 70:15. Iga w dwóch ostatnich sezonach wygrywała tak dużo, jak nie wygrywał nikt inny od czasów dominacji Sereny Williams. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, kiedy swój 70. mecz w turniejach wielkoszlemowych wygrała legendarna Amerykanka. Okazuje się, że Serena 70. zwycięstwo zanotowała, mając wcześniej 13 przegranych spotkań. To było w jej 17. turnieju wielkoszlemowym - w US Open 2002, w drugiej rundzie (6:0, 6:1 z Dinarą Safiną). Serena wygrała tamten turniej (to był jej czwarty wielkoszlemowy tytuł w karierze) i po 17 takich turniejach miała w nich w sumie 75 meczów wygranych i 13 przegranych. Natomiast po 20 turniejach wielkoszlemowych Serena miała już sześć tytułów i bilans meczów 89:14.

Świątek po swoich pierwszych 20 występach w imprezach wielkoszlemowych może mieć pięć tytułów i bilans meczów 75:15. To też byłoby wspaniałe osiągnięcie. Zresztą, już obecne 70:15 robi duże wrażenie. Nawet w odniesieniu do liczb, jakie generowała Williams.

A żeby mieć punkt odniesienia do naszych warunków, spójrzmy, jak radziła sobie świetna przecież przez lata w turniejach wielkoszlemowych Agnieszka Radwańska. Ona w całej karierze wystąpiła w 49 turniejach wielkoszlemowych, była finalistą i dwukrotnie półfinalistką Wimbledonu, a także m.in. dwa razy docierała do półfinału Australian Open. W sumie w tych turniejach oraz w Roland Garros i US Open nasza przez lata najlepsza tenisistka rozegrała 174 mecze i miała bilans 125:49. Natomiast swoje 70. zwycięstwo wielkoszlemowe Radwańska osiągnęła, mając wtedy na koncie też 27 przegranych takich spotkań. To było w 28. wielkoszlemowym turnieju byłej numer dwa światowego rankingu.

Iga Świątek ma bilans 70:15

Serena Williams miała 70:13

Agnieszka Radwańska miała 70:27

A co Iga może mieć w dorobku za kolejnych osiem turniejów wielkoszlemowych (przypomnijmy: teraz gra 20.), jeśli chcemy się trzymać porównań z polskiego podwójka? Jeśli jej kariera nadal będzie przebiegała tak wspaniale, to z pewnością Iga może mieć wtedy już ponad 100 wygranych meczów takiej rangi i zapewne więcej niż cztery tytuły. Oby znacznie więcej.