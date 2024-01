Świątek popłakała się, a potem przemówiła. Rozbrajająco

Iga Świątek (1. WTA) była zdecydowaną faworytką meczu z Danielle Collins (62. WTA) - w przeszłości już kilkakrotnie ją pokonywała - ale od początku spotkania miała problemy ze złapaniem odpowiedniego rytmu. Nie pomógł też deszcz, który przerwał pierwszego seta, a który polska tenisistka ostatecznie wygrała 6:4. W drugim secie Amerykanka spisywała się świetnie i wygrała aż 6:3.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykła skocznia w Polsce! Tylko spójrzcie, jak jest zrobiona

Niesamowity comeback Świątek. Tak skomentowała wygraną z Collins na Australian Open

W trzecim secie Collins kontynuowała grę na wysokim poziomie. Amerykanka grała agresywnie i Świątek miała z nią ogromne problemy - w pewnym momencie wydawało się, że szanse Polki są już tylko iluzoryczne, bo przegrywała ona już 2:4, 0:40 - wtedy doszło do przełamania w grze tenisistki. W dodatku Collins grała z coraz mniejszą pewnością siebie. To poskutkowało kolejnymi wygrywanymi przez Świątek gemami i ostatecznym zwycięstwem w ostatnim secie 6:4!

Trudno było uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Problemy z tym miała sama Iga Świątek, która w pomeczowej wypowiedzi przyznała, że była już pogodzona z porażką. Na sam jej koniec nie dała rady powstrzymać łez z powodu ogromnych emocji.

- O mój Boże. Nawet nie wiem. Szczerze, to już byłam na lotnisku - stwierdziła z rozbrajającą szczerością. - Zamierzałam walczyć do końca. Grała perfekcyjnie, ale każdemu byłoby trudno utrzymać ten poziom, więc musiałam być gotowa na błędy, które zostaną popełnione po drugiej stronie. Chciałam napierać i zrobiłam to. Jestem z siebie naprawdę dumna, ponieważ to nie było łatwe - dodała.

Teraz Iga Świątek będzie szykować się do kolejnego spotkania. Jej rywalką w następnej rundzie będzie Czeszka Linda Noskova (50. WTA). Do tej pory zagrały ze sobą jeden mecz, na turnieju w Warszawie w zeszłym roku. Wtedy górą była Polka, która w ćwierćfinale wygrała 6:1, 6:4. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy odbędzie się to starcie trzeciej rundy.