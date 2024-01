Duże zaskoczenie po meczu Świątek! Rywalka ogłosiła decyzję. Świat tenisa nie dowierza

Iga Świątek (1. WTA) i Danielle Collins (62. WTA) w drugiej rundzie Australian Open zapewniły kibicom niezwykłe emocje. Ich starcie na Rod Laver Arenie trwało prawie trzy godziny i nie zabrakło w nim zwrotów akcji oraz dramatycznych momentów. Finalnie to Świątek wygrała 6:4, 3:6, 6:4, chociaż w ostatnim secie przegrywała już 1:4 i Amerykanka była bliska zamknięcia meczu. Po zakończeniu spotkania Collins pokusiła się o zaskakujące wyznanie.

Danielle Collins przegrała z Igą Świątek i ogłosiła niespodziewane. "To mój ostatni sezon"

Collins miała sporo powodów do zadowolenia, ponieważ pokazała się ze świetnej strony przeciwko liderce światowego rankingu. Po meczu jednak zaskoczyła. Z dużą obojętnością przyjęła porażkę w meczu, w którym mogła dokonać ogromnej sensacji. - W tym momencie jestem już u schyłku mojej kariery i szczerze mówiąc, porażki nie bolą mnie tak bardzo. Ostatecznie albo wygrywasz, albo przegrywasz i to wszystko, co możesz z tym zrobić - przekazała Collins.

Dziennikarzy i kibiców z pewnością zdziwiło stwierdzenie "u schyłku kariery", dlatego też Amerykanka otrzymała kolejne pytanie, które miało doprecyzować jej myśli. Wówczas przekazała niezwykle zaskakujące wieści. - To będzie mój ostatni sezon. Naprawdę nie mogę się już doczekać. Mam inne cele, które chciałbym osiągnąć poza tenisem - stwierdziła 30-latka.

Amerykanka wyjaśniła również, dlaczego zdecydowała się odejść od sportu. - Czuję, że miałam całkiem niezłą karierę. Myślę, że podróże i niektóre rzeczy poza kortem, harmonogram i tak dalej, sprawiają, że to naprawdę trudny sport. Mam inne rzeczy, które chciałbym osiągnąć w życiu poza tenisem i chciałbym móc mieć na to czas. Oczywiście priorytetem jest dla mnie też posiadanie dzieci - wyznała.

Danielle Collins nie ogłosiła konkretnej daty odejścia od tenisa i być może będzie rywalizowała aż do zakończenia sezonu 2024. Dawna numer siedem światowego rankingu oraz finalistka Australian Open z 2022 roku do tej pory wygrała dwa turnieje WTA.