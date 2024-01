Zapamiętamy to na zawsze. Iga Świątek powiedziała: "Potrzymajcie mi kask!"

Dwa lata temu Danielle Collins nie dała Idze Świątek szans w półfinale Australian Open. Teraz panie spotkały się już w drugiej rundzie i to spotkanie zupełnie nie wyglądało jak mecz liderki światowego rankingu z jego dopiero 62. zawodniczką.

Po zaledwie kilku minutach pierwszego seta Świątek przegrywała 1:3, a w statystykach widzieliśmy, że zagrała tylko jednego winnera i popełniła aż osiem niewymuszonych błędów. Collins miała w tym czasie po cztery wygrywające uderzenia i pomyłki. Zaczęliśmy się martwić, że Amerykanka będzie serwowała na 4:1, że odjedzie, że dla Igi będą ciężary i nagle zupełnie się uspokoiliśmy. Tego gema Iga wygrała do zera, notując przełamanie powrotne. Po chwili wyrównała na 3:3 i chociaż mecz na 25 minut przerwano, bo zaczął lać deszcz i trzeba było zasunąć dach nad kortem, to po powrocie nasza faworytka wyglądała pewnie i zasłużenie domknęła seta, wygrywając 6:4.

Przed drugą partią widzieliśmy, że Iga ma stosunek winnerów do niewymuszonych błędów 8:11, a Collins - 11:15. Łatwo było policzyć, że od stanu 1:3 do końca seta Iga pomyliła się już tylko trzy raz, a jej rywala - 11 i że przy tym obie zagrała po siedem kończących piłek. Krótko mówiąc: i z obrazu gry, i z danych liczbowych mogliśmy wyciągać wniosek, że wszystko jest pod kontrolą Świątek. Jak bardzo się myliliśmy!

Iga chciała pokazać, że też ma młotek

Przeżyliśmy szok, widząc jak Iga od przełamania Danielle w drugim secie i prowadzenia 6:4, 1:0 traci pięć kolejnych gemów. Przy wyniku 1:5 Polka jeszcze powalczyła, jeszcze próbowała wyszarpać tego seta, ale nie zdołała. Zawodziła metoda - na siłę Collins Świątek próbowała odpowiadać siłą jeszcze większą. Tak, jakby za punkt honoru postawiła sobie pokazanie rywalce, że ma jeszcze większy młotek w ręce. W połowie pierwszego seta realizator transmisji pokazał, że do tego momentu Iga gra topspinowe forhendy ze średnią prędkością 106 km/h, a jej przeciwnika uzyskuje średnio aż 118 km/h. Iga potrafi mieć mecze z tymi prędkościami powyżej 120 km/h, ale to nie był żaden problem, że teraz ich nie miała, bo gdy grała kierunkowo, gdy wykorzystywała geometrię kortu, to wynik się zgadzał. Ale dążenie Igi do zwiększenia mocy w końcu stało się problemem, bo gdy ona poszła na wymianę ciosów, to w - nomen omen - kąt odstawiła precyzję.

Bardzo bolało, że Iga próbuje przebić mur nie tyle tym młotkiem w ręce, co głową. Bo niezrozumiałe były wciąż powtarzane przez nią schematy, zwłaszcza gdy zawodził pierwszy serwis. W całym drugim secie Collins wygrała aż dziewięć z 11 akcji po drugim podaniu Świątek - zazwyczaj po prostu potężnie returnowała komfortowym dla siebie bekhendem. I tak przełamywała Igę, tak Idze odjeżdżała.

Jazda na wstecznym i firmowa "Jazda!" gdy my już nie wierzyliśmy

Jazda, ale na wstecznym - to oglądaliśmy u Świątek również przez tak dużą część decydującego, trzeciego seta, że chyba tylko niepoprawni optymiści i najzagorzalsi fani Igi wierzyli, że ona nie skończy Australian Open 2024 sensacyjnym odpadnięciem w drugiej rundzie.

Collins zasłużenie prowadziła w tej ostatniej partii 4:1 i miała serwis. To ogromny komfort. I choć Świątek ani myślała się poddać, choć przegrywając 1:4 zareagowała znakomicie i wygrała gema serwisowego rywalki do zera, to tak bardzo nie panowała nad swoją grą, że po chwili przy swoim serwisie przegrywała 0:40. Collins miała więc idealną sytuację, żeby wyjść na 5:2 i serwować na wygranie meczu. Ale od stanu 6:4, 3:6, 2:4 i 0:40 Świątek zrobiła coś nie do uwierzenia. Uspokoiła się i naprawdę przebiła głową mur. Ale oczywiście nie dosłownie. Pozostając przy metaforze bicia głową w mur, można powiedzieć, że Iga w końcu zdjęła kask i przestała próbować uderzeń, które nic by nie dały. Że ona w końcu uznała, że siłą rzeczywiście nic nie wskóra i zdobyła się na cierpliwość oraz na sposób.

Iga w krytycznym momencie pokazała wielką siłę mentalną. Zachowała spokój, grała dojrzale, prowokowała błędy rywalki. Zdołała przegnać demony, które wszyscy dobrze znamy. Gdy my w znakomitej większości uznaliśmy, że jej mecz z Collins skończy się tak, jak skończyło się jej trzysetowe spotkanie z Jeleną Ostapenko w czwartej rundzie ubiegłorocznego US Open (Iga wygrała z Łotyszką pierwszego seta, a dwa następne przegrała, nie znajdując recepty na ryzykującą, skrajnie ofensywną rywalkę), ona postanowiła, że tak nie będzie i po prostu pokazała, że jest wielką tenisistką. Od stanu 6:4, 3:6, 2:4 i 0:40 Świątek i Collins rozegrały do końca meczu 25 akcji, a Iga wygrała aż 19 z nich! W decydującym momencie potrafiła ograniczyć do absolutnego minimum liczbę niewymuszonych błędów, więc koniec końców nie boli, że w całym meczu popełniła ich aż 35 (tyle samo zagrała winnerów, bilans Collins to 28:36).

Horror z happy endem dał Idze Świątek awans do trzeciej rundy i choć tam Polka zmierzy się z rywalką wyżej notowaną niż Collins - bo Linda Noskova jest 50. w rankingu WTA - to chyba raczej możemy liczyć na uspokojenie emocji.

Iga ma do wyciągnięcia mnóstwo wniosków, ale najważniejsze, że została w turnieju i że sposób, w jaki to zrobiła, może dać jej bardzo dużo. Jeśli Świątek wygra Australian Open 2024 - a według ekspertów i bukmacherów pozostaje główną faworytką - to może się okazać, że jej niesamowity powrót w drugiej rundzie z Collins będziemy zawsze wspominać na równi z finałem.