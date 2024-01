Tenisowy cud w meczu Świątek - Collins. Niebywały zwrot akcji

Początek tego meczu był bardzo nerwowy z obu stron. Już w pierwszym gemie Iga Świątek miała szansę na przełamanie rywalki, ale Danielle Collins obroniła się. W kolejnym to Polka musiała bronić się przed przełamaniem - zrobiła to skutecznie mocnym forhendem.

Przy stanie 1:2 Iga Świątek miała sporą przewagę we własnym gemie, ale zaczęła spieszyć się, pojawiło się kilka błędów i nagle trochę z niczego zrodziło się przełamanie dla Danielle Collins. Amerykanka wykorzystała okazję, a miała też szczęście - piłka zatańczyła na siatce, spadła po stronie Świątek, ta musiała ratować się akcją wolejową, została minięta i straciła serwis. 1:3.

W kolejnym gemie Polka szybko chciała odrobić stratę, a rywalka jej w tym bardzo pomogła. Gem przegrany do zera przez Collins, podanie w ogóle nie stanowiło dla niej korzyści, serwowała zbyt przewidywalnie. Do tego dwa forhendy w siatkę, podnosiła też piłkę, by wybić z rytmu Świątek, ale to nic nie dawało. 2:3, a po chwili już 3:3, bo nasza tenisistka pewnie utrzymała serwis.

Zacięty set przerwany przez deszcz

W czwartek wyzwanie dla Igi Świątek było spore, bo choć ma świetny bilans z Danielle Collins (5-1 w bezpośrednich meczach) Amerykanka gra w sposób niewygodny dla rywalek - bardzo szybko, agresywnie, nie kalkuluje, jak ma dobry dzień, może zagrozić największym. Do tego pamiętajmy, że korty twarde to jej ulubiona nawierzchnia, a w Australian Open osiągała najlepsze wyniki. Dwa lata temu doszła do finału tej imprezy, po drodze pokonując m.in. Igę Świątek.

W trakcie siódmego gema zaczęło nagle padać i to od razu dość intensywnie. Gra została zatrzymana, tenisistki udały się na przerwę i rozpoczęła się procedura zamykania dachu, która trwała kilka minut. Po powrocie na kort trwała zażarta walka o każdy punkt, obie zawodniczki grały bardzo mocno i precyzyjnie.

Przy stanie 4:4 Collins miała szanse, by zakończyć gema serwisowego zwycięstwem, ale popełniła niewymuszone błędy, a Świątek doczekała się break pointa, którego wykorzystała. I to jak! Po świetnej akcji, nie czekając na to, co zrobi rywalka, poszła do przodu, przycisnęła Amerykankę. Po tej piłce uniosła zaciśniętą dłoń wysoko do góry. 5:4 dla Polki i jej serwis.

Collins nie chciała odpuścić i w kolejnych akcjach bardzo ryzykowała. Ta taktyka generowała jednak kolejne błędy z jej strony, a po forhendzie w siatkę Świątek mogła krzyknąć "Jazda" i zejść na przerwę po wygraniu seta 6:4.

Świetna gra w wykonaniu Collins

Druga parta rozpoczęła się idealnie dla liderki rankingu z Polski. Rywalka sprawiała wrażenie pogubionej, o czym najlepiej świadczy ostatnia akcja pierwszego seta. Nieprzygotowany atak, pójście do siatki, po którym Świątek łatwo minęła Collins i od razu ją przełamała.

Polka nie poszła jednak za ciosem. Kilka nerwowych zagrań, szanse dla Amerykanki, a po jednej z nich wykorzystała drugi serwis Świątek, popisała się bardzo mocnym returnem i odrobiła stratę przełamania. 1:1. W kolejnym dorzuciła gema, pomogło jej świetne serwowanie. 2:1.

W następnych minutach Collins grała jak w transie. Mniej psuła, więcej trafiała czystych winnerów. Przy serwisie Świątek kapitalnie returnowała, a mocne uderzenia w odpowiedzi na podanie Polki doprowadziły do kolejnego przełamania. 3:1 dla Amerykanki, 62. dziś tenisistki świata.

Po utrzymaniu serwisu było już 4:1 dla Danielle Collins. Jej pewność siebie rosła wyraźnie w tym fragmencie spotkania. Iga Świątek szukała rozwiązania, jak zatrzymać rozpędzoną przeciwniczkę. Collins zaczęła bowiem wszystko trafiać, Świątek nic nie wychodziło i przegrała swojego gema serwisowego do zera. Już 1:5 z jej perspektywy.

Polka próbowała grać mocniej, ale to nie pomagało, popełniła też kilka błędów, miała ogromne problemy przy swoim drugim podaniu. Amerykanka z kolei znacznie poprawiła celownik, a jednocześnie nadal grała bardzo, ale to bardzo szybko, a co najważniejsze dla niej - skutecznie.

Collins serwowała, by zakończyć seta 6:1, ale nagle jej gra rozsypała się na moment. Aż cztery podwójne błędy serwisowe, niepewność w każdym zagraniu, długi gem trwający aż 10 minut i przełamanie dla Świątek. Collins nie wykorzystała czterech piłek setowych.

W kolejnym gemie nasza tenisistka obroniła się przy podaniu, ale potem nie była już w stanie powtórzyć tego przy serwisie rywalki. Brakowało lepszych returnów, Collins grała trochę wolniej, spokojniej i zwyciężyła w secie 6:3.

Trzeci set nie zaczął się dobrze dla Polki. Co prawda do stanu 1:1 obie tenisistki szły równo, ale już w kolejnym gemie Amerykanka znów zagrała agresywniej, atakowała drugi serwis Świątek i po kolejnym potężnym returnie przełamała ją. Chwilę później 3:1 dla Collins, która na przewagi wygrała swój serwis, pobudzała się po każdej udanej akcji, w boksie na trybunach szaleli jej trenerzy i współpracownicy.

Niestety w kolejnym gemie Świątek znów została przełamana. Na koniec wyrzuciła piłkę daleko w aut. Wcześniej odnalazła się dobrze przy siatce, ale takich akcji z jej strony było zbyt mało. Częściej starała się iść na wymianę mocnych ciosów z rywalką, co kończyło się błędami albo winnerami Collins. Brakowało urozmaicenia w grze naszej zawodniczki. 1:4.

Co za zwrot akcji!

Ku radości polskich fanów na trybunach w Melbourne Iga Świątek odbudowała się w następnym gemie. Przełamała Danielle Collins do zera, grała spokojniej, nie spieszyła się. 2:4. W kolejnych minutach było groźnie, ale Świątek wyszła ze stanu 0:40, pomógł jej kapitalny serwis, w tym m.in. as. Zmniejszyła stratę już tylko do 3:4.

Amerykanka przestała tak trafiać, jak wcześniej. Zrobiło się nerwowo na korcie po jej stronie, a po kolejnym błędzie straciła serwis. 4:4. Emocje były coraz większe, a Iga Świątek jakby odrodziła się w ostatnim momencie. Kolejny gem na "sucho" dla Polki po prostym błędzie Collins. Od stanu 1:4 do 5:4 dla numeru jeden na świecie. A po chwili 6:4, koniec!

Iga Świątek wykorzystała trzecią piłkę meczową i po niesamowity zwrocie akcji wygrała spotkanie z Danielle Collins 6:4, 3:6, 6:4. Po ostatniej piłce wyrzuciła rakietę w górę z radości. Nie był to najlepszy mecz Polki w karierze, ale najważniejsze, że pozostaje w turnieju Australian Open. W kolejnym spotkaniu zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (50. WTA), która pokonała Amerykankę McCartney Kessler (206.) 6:3, 1:6, 6:4.