Nie do wiary! Jabeur błyskawicznie zmieciona z kortu przez 16-latkę [WIDEO]

Środa to pierwszy dzień zmagań drugiej rundy Australian Opem. Po raz pierwszy podczas tegorocznej edycji na przeszkodzie organizatorom stanął deszcz, który uniemożliwił poranną grę na bocznych kortach. Na szczęście w Melbourne aż trzy główne korty są zadaszone, więc bez przeszkód mogły odbyć się spotkania największych gwiazd. Rywalizacje na głównym obiekcie Rod Laver Arena otworzyło starcie Ons Jabeur, turniejowej "szóstki" z Mirrą Andriejewą (47. WTA).

Czołowa tenisistka świata rozbita przez 16-latkę

Spotkanie już od samego początku przebiegało pod dyktando 16-letniej Rosjanki. Tunezyjka zaczęła od asa, ale potem popełniła cztery niewymuszone błędy, co skutkowało przełamaniem. Taki schemat w gemie często się powtarzał. Po 20 minutach było już po pierwszym secie. Mirra Andriejewa wygrała go 6:0, ale dobrym podsumowaniem jej bardzo dobrej gry był ostatni gem. Rosjanka przegrywała 0:30 przy swoim serwisie, ale zagrała dwa winnery oraz dwukrotnie wymusił błąd na rywalce.

W drugiej partii gra i gemy były trochę bardziej wyrównane. Jabeur zaczęła od utrzymania swojego podania, ale za chwilę przy serwisie Andriejewem popełniła kolejne cztery błędy. To również był powód do przełamania chwilę później. Tunezyjka nie złożyła broni i w czwartym gemie doszła do break pointa powrotnego, ale uderzenie kończące z forehandu rywalki pozbawiły ją złudzeń. W ten sposób panie doszły do ostatniej piłki, która przypieczętowała zwycięstwo Mirry Andriejewej 6:0, 6:2. 47. rakieta świata potrzebowała do tego 56 minut. "Narodziny gwiazdy" - napisał na Twitterze oficjalny profil Australian Open.

24 - to wynik niewymuszonych błędów Ons Jabeur w tym spotkaniu, a należy pamiętać, że rozegrano zaledwie 14 gemów. Przy 9 winnerach wygląda to bardzo negatywnie. Natomiast Rosjanka zakończyła mecz z dodatnim bilansem: 13 uderzeń kończących do 10 błędów.

- Oczywiście jestem bardzo szczęśliwa, że zagrałam przeciwko Ons. Gra przeciwko niej była jednym z moich marzeń. Uwielbiam sposób, w jaki gra. Jest dla mnie inspiracją, jej sposób działania na korcie i poza nim jest bardzo fajny, więc to zwycięstwo wiele znaczy, jest dla mnie bardzo cenne. Po meczu przyszła do mnie, życzyła powodzenia. Wiem tylko, że jest, kim jest i nigdy się nie zmieni. To właśnie w niej lubię - przyznała po spotkaniu młoda tenisistka.

- Nie spodziewałam się, że zagram tak dobrze w pierwszym secie, choć w drugim też nie szło mi źle. Dla mnie był to niesamowity mecz, jestem bardzo zadowolona z poziomu, jaki pokazałam na korcie - kontynuowała. - Mam 16 lat, dlaczego miałabym myśleć o rankingu? Moim celem jest wchodzenie coraz wyżej, każdego dnia trochę wyżej - podsumowała Mirra Andriejewa, która w trzeciej rundzie zmierzy się z Diane Parry (72. WTA).