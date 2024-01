Kluczowa informacja dla Fręch na Australian Open. To może dać jej zwycięstwo

Magdalena Fręch zdecydowanie nie będzie faworytką meczu drugiej rundy Australian Open - jej rywalka Caroline Garcia to dziś 19. tenisistka świata, a Polka jest na 69. miejscu. Na dodatek Francuzka udowodniała już, że stać ją na jeszcze lepsze granie - dwa lata temu była nawet czwartą rakietą świata. Wygrywała wtedy m.in. kończący sezon 2022 turniej WTA Finals w Fort Worth.

Od tego czasu Garcia notuje gorsze wyniki, jednak w poniedziałek w pierwszej rundzie Australian Open znów przypomniała o swoich wielkich możliwościach. Pokonała 6:4, 7:6 wracającą do gry po urodzeniu dziecka Naomi Osakę. To spotkanie obserwował w Melbourne Andrzej Kobierski, trener Fręch. Czego spodziewa się w meczu swojej podopiecznej z Garcią?

Trudne wyzwanie przed Magdaleną Fręch

- Wiemy, jaki styl gry prezentuje Caroline Garcia. To zawodniczka "zero-jedynkowa". Z każdej piłki jest ogień, z lewej i prawej strony. Nie kalkuluje. Gdy znajduje się w dobrej dyspozycji stwarza wielkie zagrożenie dla wszystkich tenisistek - mówi Kobierski w rozmowie ze Sport.pl.

Garcia w swoim najlepszym wydaniu rzeczywiście może pokonać każdego. Kibice tenisa dobrze pamiętają jej ostatnie mecze z Igą Świątek. W październiku ubiegłego roku w Pekinie liderka rankingu wygrała w ćwierćfinale po zaciętym spotkaniu 6:7, 7:6, 6:1. Rok wcześniej uległa Francuzce na turnieju WTA w Warszawie 1:6, 6:1, 4:6.

W ostatnich miesiącach Garcia obniżyła poziom, m.in. ze względu na kłopoty rodzinne wypadła z top 15 rankingu. A patrząc na jej tenis, trzeba pamiętać, że prezentując tak agresywny styl gry, Francuzka ryzykuje w stopniu, który naraża ją na większą liczbę błędów. Szaleńce ataki nie zawsze są opłacalne pod kątem wyniku całego spotkania.

- Gdy Garcia przestaje trafiać w kort, pojawiają się szanse dla jej rywalek. Podchodzimy do tego na spokojnie. Z Naomi Osaką Caroline Garcia zagrała dobrze, zwłaszcza przy serwisie. Mamy nadzieję, że w kolejnym meczu nie będzie w aż tak dobrej dyspozycji serwisowej. Zagramy na innym korcie, bardziej otwartym. W takich warunkach Garcia może mieć pewne problemy z równie skutecznym serwowaniem - mówi Kobierski.

Jak zatrzymać Caroline Garcię?

Wielu fanów tenisa to Jelenę Rybakinę utożsamia z "Królową asów", ale to Garcia miała ich w 2023 roku najwięcej - 462, podczas gdy Rybakina 455. To pokazuje, jak groźna jest Francuzka przy własnym podaniu i Fręch musi jak najczęściej wprowadzać piłkę do gry po serwisie Garcii, by mieć szanse na korzystny rezultat.

Zdaniem Kobierskiego Fręch poradzi sobie w obronie, o ile będzie w stanie przedłużać wymiany. - Generalnie styl gry Garcii może pasować Magdzie, choć wiadomo, że jak Francuzka będzie trafiać z każdej piłki, to żadnej przeciwniczce nie będzie to pasowało. Gdy pojawią się momenty zawahania po jej stronie, szanse Magdy będą rosły. Ważne, by wymiany stawały się jak najdłuższe, średnio chociażby powyżej trzech-czterech uderzeń w wymianie. Wtedy będzie łatwiej powalczyć o dobry wynik - wskazuje szkoleniowiec.

Fręch przystępuje do tego meczu podbudowana zwycięstwem w pierwszej rundzie AO nad reprezentantką gospodarzy Darią Saville 6:7, 6:3, 7:5. Polka wyszarpała wygraną po prawie trzech godzinach walki. W trzecim secie prowadziła 5:3, straciła przewagę przełamania, ale od stanu 5:5 zagrała koncertowo.

- Spodziewaliśmy się, że ten mecz będzie "na styku". Mentalnie Magda była gotowa na walkę i spore zmęczenie. Taki styl ma Daria Saville, że zmusza do biegania, do rozgrywania długich wymian. Było wiele kątowych zagrań, ogólnie myślę, że to był fajny mecz do oglądania - opowiada Kobierski.

Najlepszy okres w karierze

W przypadku ewentualnej wygranej nad Garcią Fręch pierwszy raz w karierze awansuje w Melbourne do trzeciej rundy. Wyrówna także swój najlepszy wynik wielkoszlemowy - trzecią rundę Wimbledonu 2022.

Ostatnie miesiące są najlepsze w dotychczasowej karierze 26-letniej Fręch. Dziś jest 69. na świecie, a dwa miesiące temu wskoczyła nawet na 63. pozycję - dotychczas najwyższą. Kobierski podkreśla, że to konsekwencja ich żmudnej pracy, a nie efekt jednej czy drugiej zmiany.

- Prowadzenie tenisisty to bardzo długi proces. Wiemy, że Magda nie jest tytanem fizycznym. Wzmacniamy jej przygotowanie fizyczne, co jednak zajmuje czas. Mentalnie też zmieniła poziom. Pamiętajmy, że w zeszłym roku weszła do top 100 rankingu WTA. Od tego czasu gra praktycznie co tydzień z przeciwniczkami, które są wyżej od niej. Do tego też trzeba się przyzwyczaić. Jeśli wygra kilka spotkań z takimi rywalkami, może uwierzyć w siebie jeszcze mocniej i pójść jeszcze wyżej. Zeszłoroczne spotkanie z Jessiką Pegulą pokazało, jak wielki drzemie w Magdzie potencjał - mówi nasz rozmówca.

Trener polskiej tenisistki przywołał mecz z kwietnia ubiegłego roku, kiedy to na turnieju WTA 1000 w Madrycie Fręch przegrała po świetnym meczu z Pegulą, trzecią rakietą świata 6:7, 3:6. Oby więcej takich występów Fręch w kolejnych miesiącach, a przede wszystkim w nachodzącym starciu z Garcią.

Mecz Polki z Francuzką rozpocznie się około godziny 6 rano czasu polskiego. Transmisja w Eurosporcie.