Po powrocie na kort Linette zniknęła. Katastrofa w Montrealu

Równo miesiąc trwała przerwa w rywalizacji Magdy Linette. 7 lipca przegrała 3:6, 1:6 z Belindą Bencić w 3. rundzie Wimbledonu. Była to jej ósma porażka w ostatnich 16 meczach. A od tego czasu aż do teraz nie grała z powodu kontuzji, o czym informowała w mediach społecznościowych. Niemal dokładnie tyle samo czasu minęło od poprzedniego występu poniedziałkowej rywalki Polki w Montrealu. Wiktoria Azarenka również poprzednio zaprezentowała się w Londynie - dotarła do 1/8 finału.

Bolesny powrót do gry Magdy Linette. W drugim secie nie istniała

Tego powrotu do gry 25. w rankingu WTA Linette nie będzie wspominała dobrze, bo odpadła już po pierwszym spotkaniu turnieju w Montrealu. Trzeba jednak zaznaczyć, że los jej nie sprzyjał, zestawiając ją już na otwarcie z wyżej notowaną i zwykle niebezpieczną Azarenką.

Mecz z będącą 19. rakietą świata rywalką zaczął się dla Polki źle, bo już w swoim drugim gemie serwisowym straciła podanie. Wtedy, przy prowadzeniu Białorusinki 2:1, mecz został przerwany aż na godzinę. Wszystko z powodu deszczu w Montrealu. Była to pierwsza, ale - jak się potem okazało - nie ostatnia ingerencja pogody w przebieg tego spotkania.

We wznowionym meczu ponownie lepiej radziła sobie była liderka listy WTA. Po drugim "breaku" objęła prowadzenie 5:2. Kiedy wydawało się, że za chwilę zakończy seta, to Polka niespodziewanie odrobiła część strat, popisując się przełamaniem powrotnym. Tyle że po chwili sama nie zdołała ponownie utrzymać podania, popełniając kilka błędów. Znowu była wolniejsza, niedokładna, po prostu gorsza od Azarenki, która wygrała pierwszą partię.

Na rozpoczęcie drugiego seta doświadczone tenisistki czekały znacznie dłużej, niż zakłada regulamin. Znów bowiem pierwsze skrzypce zaczął grać deszcz. Tym razem przerwa nim spowodowana była znacznie dłuższa niż poprzednio, bo trwała dwie i pół godziny.

Po powrocie na kort Linette na nim w ogóle nie było. Wygrała raptem siedem piłek, co jednak nie przełożyło się na żadnego gema. Wiktoria Azarenka, która w drugiej partii straciła tylko dwa punkty przy swoim podaniu, triumfowała 6:3, 6:0 i awansowała do drugiej rundy turnieju WTA Masters 1000 w Montrealu. Jak wyliczyła "Opta" to 187 zwycięstwo Białorusinki w imprezach tej rangi - wprowadzono je w 2009 r. - dzięki czemu objęła samotne prowadzenie w klasyfikacji.

W drugiej rundzie Wiktoria Azarenka zmierzy się ze Sloane Stephens (38. WTA). Natomiast Magda Linette będzie teraz przygotowywać się do równie prestiżowej imprezy w Cincinnati, która startuje już od przyszłego tygodnia.