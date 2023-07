Lato wziął i wypalił: "Jeśli nie masz ambicji, to spi****aj"

Od dłuższego czasu reprezentacja Polski nie ma najlepszej passy. W zeszłym miesiącu kadra poniosła kompromitującą porażkę z Mołdawią (2:3), czym znacząco skomplikowała sobie sprawę awansu na mistrzostwa Europy, który przecież miał być bezproblemowy.

Grzegorz Lato apeluje do reprezentantów Polski. "Nikt nie może być ponad drużyną"

I to właśnie do tego spotkania wraca Grzegorz Lato w rozmowie z "Faktem". Król strzelców mundialu z 1974 roku dziwi się grze reprezentacji Polski w tym meczu i uważa, że selekcjoner powinien uderzyć pięścią w stół. Tak jak w przypadku Laty zrobił Antoni Piechniczek, który w 1982 roku kazał mu wybierać pomiędzy przyjazdem na kadrę a pierwszą komunią syna.

- Nawet gdyby wzięli cudotwórcę za trenera, to z taką beznadziejną grą nie mieliby szans na pokonanie Mołdawii! Nie wiem, może Santos nie panuje nad zespołem? Co to jest, żeby jeden czy drugi as opóźniał o dzień, czy dwa przyjazd na kadrę, bo akurat kręci sobie reklamy?! W normalnych okolicznościach trener powinien walnąć w stół i powiedzieć: albo przyjeżdżasz w terminie, albo do widzenia. I nieważne czy nazywasz się Lewandowski, Szczęsny Glik czy Kowalski. Nikt nie może być ponad drużyną! - zaapelował.

Teraz kadrowicze znajdują się na wakacjach, ale już we wrześniu przed nimi kolejne mecze eliminacyjne. W kolejnym reprezentacja Polski zmierzy się z Wyspami Owczymi, ale Lato - w przypadku takiej gry jak z Mołdawią - spodziewa się problemów w tym spotkaniu. Apeluje więc do zawodników, żeby wzięli się w garść.

- Tak poważnie, to jak jeden czy drugi zawodnik po przegranym meczu może powiedzieć, że w drugiej połowie ich głowy były już na wakacjach?! To nie do pomyślenia! Gra z orzełkiem to zaszczyt, który zobowiązuje do tego, że nawet jak człowiek ze zmęczenia słania się na nogach i ma ciemno przed oczami, to walczy nawet na czworakach, ale walczy! Jeśli nie masz ambicji, nie chcesz umierać za reprezentację, to spi****aj! Nie rób łaski! - powiedział wprost były prezes PZPN.

Najbliższe spotkanie reprezentacja Polski rozegra 7 września w Warszawie, gdzie zmierzy się z Wyspami Owczymi. Trzy dni później Polacy pojadą na mecz wyjazdowy do Albanii. Wpadka, w którymkolwiek z tych spotkań znacząco zmniejszy szanse polskiej kadry na bezpośredni awans na mistrzostwa Europy.