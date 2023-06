Dramatyczny bój Sabalenki. Białorusinka za burtą. Rywalki Świątek "padają jak muchy"

Aryna Sabalenka (2. WTA) rozpoczęła sezon na kortach trawiastych od udziału w turnieju WTA 500 w Berlinie. To pierwszy występ Białorusinki po udanym Rolandzie Garrosie, gdzie dotarła do półfinału. Choć przed turniejem na paryskich kortach widziano ją w finale z Igą Świątek (1. WTA), wiceliderka rankingu osiągnęła najlepszy wynik w karierze w tym turnieju.

Sabalenka odpadła z turnieju w Berlinie. Kudiermietowa potwierdziła moc na trawie

W pierwszej rundzie zmagań w stolicy Niemiec rozstawiona z "jedynką" Sabalenka odprawiła w dwóch setach Wierę Zwonariową (1243. WTA). W walce o ćwierćfinał zmierzyła się z kolejną Rosjanką, Wieroniką Kudiermietową (13. WTA). Spotkanie to zapowiadało się bardzo interesująco, bowiem 13. rakieta świata kilka dni temu zameldowała się w finale turnieju w 's-Hertogenbosch.

Pierwsza partia miała wręcz niespodziewany przebieg. Świetnie grająca Kudiermietowa zanotowała bardzo mocne otwarcie i odskoczyła na prowadzenie 4:0. Rosjanka do pewnej gry przy własnym podaniu dołożyła dwa przełamania i szybko pokazała, że jest w bardzo dobrej formie. Sabalenka dopiero w piątym gemie utrzymała serwis, ale nie zdołała pójść za ciosem. Trzy kolejne gemy również padły łupem podających, co przełożyło się na zwycięstwo Rosjanki 6:2.

Sabalenka dołączyła do elitarnego grona. Kolejna faworytka za burtą

Również druga odsłona rozpoczęła się po myśli Kudiermietowej, która w gemie otwarcia łatwo przełamała wiceliderkę rankingu, a po utrzymanym podaniu wyszła na 2:0. Późniejsze gemy pewnie wygrywała serwująca, a jedyny breakpoint pojawił się w szóstej odsłonie przy podaniu Rosjanki. Sabalenka dopięła swego w ósmym gemie, wykorzystując szansę na przełamanie i doprowadzając do remisu 4:4.

Kolejne odsłony ponownie padały łupem podających, co doprowadziło do tie-breaka. W nim Kudiermietowa nie dała wiceliderce rankingu żadnych szans i oddała rywalce tylko dwa punkty. Rosjanka wygrała tym samym 6:2, 7:6(7-2) i odniosła drugie zwycięstwo w karierze nad Białorusinką. Co ciekawe po raz pierwszy pokonała ją podczas ubiegłorocznego turnieju w Berlinie, wówczas w trzech setach.

Porażka Sabalenki jest kolejną ogromną niespodzianką podczas turnieju w Berlinie. Już w pierwszej rundzie poległa obrończyni tytułu Ons Jabeur (6. WTA).W drugiej rundzie odpadła z kolei mistrzyni Wimbledonu Jelena Rybakina (3. WTA), jedna z faworytek rywalizacji. Na tym samym etapie z rywalizacją pożegnała się również Wiktoria Azarenka (19. WTA), która rozgrywa katastrofalny sezon.