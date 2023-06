Kuriozalna sytuacja na korcie. Aż złapała się za głowę. "Nie próbujcie tego w domu" [WIDEO]

Fang-Hsien Wu i Lin Zhu rozpoczęły deblowy turniej WTA w Nottingham od 1/8 finału, gdzie pokonały 7:5, 1:6, 10:7 duet Alicja Rosolska - Nadia Kiczenok. W kolejnej rundzie zmierzyły się w czwartek z Ulrikke Eikeri/Ingrid Neel.

Zaskakująca sytuacja podczas meczu. Piłka zatrzymała się w rakiecie

W meczu dużo lepiej prezentowały się tenisistki pochodzące odpowiednio z Norwegii i Estonii. Były stroną przeważającą i pewnie wykorzystywały błędy rywalek. W pewnym momencie meczu doszło do zaskakującej sytuacji. Przy serwie Azjatek Eikeri próbowała odbić piłkę, gdy ta nieoczekiwanie... zatrzymała się w jej rakiecie. Jej partnerka nie mogła uwierzyć w to, co się właśnie stało i tylko złapała się za głowę. Po meczu Norweżka opublikowała na Instagramie zdjęcie, które przedstawiało jej rakietę po tej sytuacji. "Nie próbujcie tego w domu" - napisała.

Po tym zagraniu punkt wpadł na konto Hsien Wu i Zhu, ale nie miało to większego wpływu na dalszy przebieg meczu. Europejki kontynuowały udaną grę i ostatecznie pewnie wygrały 6:1, 6:4. W półfinale zmierzą się z Anną Daniliną i Yifan Xu. To spotkanie odbędzie się w sobotę o godz. 12.

Polki żegnają się z turniejem w Nottingham

W turnieju singlowym udział wzięły Magda Linette i Magdalena Fręch. Pierwsza z nich nie zaprezentowała się najlepiej i nieoczekiwanie odpadła w 1/8 finału, przegrywając z Jodie Burrage 5:7, 3:6. Druga z kolei awansowała do ćwierćfinału, gdzie zmierzyła się z pogromczynią rodaczki. Burrage ponownie okazała się jednak lepsza i wygrała z Fręch 6:2, 3:6, 7:5.