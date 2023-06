Hurkacz w półfinale w Stuttgarcie! Pokazał, co potrafi

Polscy fani mogli spodziewać się długiego spotkania, gdyż Hubert Hurkacz w ostatnim czasie przyzwyczaił nas do tenisowych maratonów. W Paryżu rozegrał trzy pięciosetówki, a w swoim pierwszym meczu w Stuttgarcie w spotkaniu trwającym blisko 2,5 godziny pokonał Yosuke Watanukiego (121. ATP). Potrzebował do tego dwóch zwycięskich tiebreaków. Pojedynek z Christopherem O'Connellem (74. ATP) również nie zapowiadał się na krótki, gdyż obaj zawodnicy dysponują bardzo dobrym serwisem, co jest kluczem do skutecznej gry na trawie.

Hurkacz wykorzystał słabszą dyspozycję serwisową rywala. Sam był nietykalny

To potwierdziło się w pierwszym gemach tego spotkania. Nawet jak serwujący zaczynali słabo - dochodziło do stanów 0:30 - to wystarczył moment dodatkowej koncentracji, aby wyjść z opresji. Często wystarczyło do tego samo precyzyjne podanie. Po trzech gemach serwisowych Polak miał na swoim koncie już pięć asów i kilka "zwycięskich serwisów", gdy piłka nie wróciła na jego stronę.

W przerwach, gdy zawodnicy wracali na swoje ławki, O'Connell przykładał worek lodu do swojego prawego kolana. Nad nim miał założoną opaskę uciskową. Hurkacz w swoim poprzednim meczu również miał problemy zdrowotne. Brał przerwę medyczną z powodu urazu pachwiny.

Pierwsze szanse na przełamanie niespodziewanie pojawiły się przy stanie 3:2 dla Polaka. Australijczyk nie mógł liczyć na swój serwis - dwukrotnie spudłował "jedynkę" - ale za to posłał dwa świetne forehandy, na które rozstawiony z czwórką Hurkacz nie mógł odpowiedzieć. O'Connell popisał się zwłaszcza przy drugim break poincie, w którym rozwinęła się dłuższa wymiana i to on pierwszy zaryzykował zagraniem po linii.

Natomiast Wrocławianin przy swoim podaniu był praktycznie nietykalny, a z biegiem pierwszego seta tylko się rozkręcał. W każdym kolejnym gemie dokładał co najmniej jednego asa. Australijczyk nie prezentował się pod tym względem tak dobrze. Zdecydowanie rzadziej trafiał pierwszym podaniem (53 proc. przy 74 proc. Hurkacza), przez co w jego gemach serwisowych pojawiało się więcej wymian.

O'Connell za swoją słabszą dyspozycję serwisową zapłacił ogromną cenę. Przy stanie 5:4 do Hurkacza uśmiechnęło się szczęście, gdy piłka przetoczyła się przez siatkę po jego zagraniu na stronę rywala. Dało to Polakowi dwie piłki setowe. One zostały zmarnowane, ale wyciągnął wnioski i przy trzeciej okazji, która się nadarzyła, od razu zaatakował rywala, biegnąc do siatki. Australijczyk próbował go minąć z bekhendu, ale jego zagranie po taśmie wyleciało w aut. Pierwszego seta 6:4 wygrał Hubert Hurkacz. 14. w rankingu zawodnik wygrał aż 90 proc. piłek po trafionym pierwszym podaniu i posłał dziewięć asów.

W drugim secie wskaźniki serwisowe Polaka tylko rosły. Serwis uratował go przy stanie 2:2, gdy Australijczyk niespodziewanie uzyskał przewagę w gemie 30:0. Hurkacz posłał trzy asy i jedno zagranie kończące z bekhendu, dzięki czemu wyszedł z opresji. Docenić trzeba zwłaszcza tego winnera, gdyż Polak w takich wymianach pod presją często jest pasywny. Tym razem zaryzykował i się opłaciło.

Co również mogło podobać się w grze 26-latka? Na pewno kilka returnów, które lądowały pod linią końcową, w nogach O'Connella, co mocno utrudniało mu przejęcie inicjatywy w wymianie. Jedno z takich zagrań dało Hurkaczowi dwie szanse na przełamanie przy stanie 4:3. Niestety przy obu Polak popełnił niewielki błąd. Jego forehand dwukrotnie wylądował tuż za linią końcową, ale cieszyć mogło to, że to nasz reprezentant przejmował inicjatywę w tych punktach.

"Przywróćcie sędziów liniowych" - powiedział po tej akcji Hubi do swojego boksu. W Stuttgarcie funkcjonuje hawk-eye live, czyli automatyczne wywoływanie autów.

Przełamanie na korzyść Polaka okazało się jednak tylko kwestią czasu. Przy stanie 5:4 Wrocławianin nie wypuścił już kolejnej szansy. Doprowadził do stanu równowagi w gemie, a następnie ponownie zaatakował serwis rywala, aby poprowadzić akcję na własnych warunkach. Wykorzystał pierwszego break pointa, która zarazem był piłką meczową i pokonał rywala 6:4, 6:4. 26-latek przez cały mecz nie musiał obronić żadnego break pointa. Posłał aż 16 asów.

W półfinale turnieju ATP 250 w Stuttgarcie Hubert Hurkacz zmierzy się z lepszym z pary Jan-Lennard Struff-Richard Gasquet.