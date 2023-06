Zapytaliśmy WTA o powody przerwania konferencji Igi Świątek. Mamy odpowiedź

Iga Świątek jest już w czwartej rundzie Roland Garros. W sobotę pokonała Chinkę Xinqu Wang 6:0, 6:0. Po meczu zorganizowana została konferencja prasowa liderki rankingu. Tradycyjnie pytania zadawali najpierw zagraniczni dziennikarze, następnie polscy.

Przerwana konferencja Igi Świątek

Przed "polską" częścią konferencji moderatorka ze strony Organizacji Kobiecego Tenisa (WTA) poinformowała, że każdy dziennikarz będzie mógł zadać po jednym pytaniu. W pewnym momencie jeden z dziennikarzy zapytał Igę Świątek najpierw o wycofanie się z turnieju Jeleny Rybakiny, a następnie o zamieszanie z konferencjami Aryny Sabalenki w Paryżu.

- Czy dotarła do ciebie informacja o zamieszaniu z konferencjami Aryny Sabalenki w Paryżu? - brzmiało pytanie. Świątek zaczęła odpowiadać: "Usłyszałam, że nie wzięła udziału w konferencji, ale do końca nie wiem, jaki był powód. Chyba nie czuła się komfortowo…" - w tym momencie prowadząca konferencję przerwała wypowiedź Polki i powiedziała: "Ok, to tyle". Iga następnie dodała: "… w rozmowie z dziennikarzami". Następnie moderatorka stwierdziła: "Ok, ok. Wybaczcie, dziękujemy".

W gronie polskich dziennikarzy odnieśliśmy wrażenie, że gdy dyskusja zeszła na temat Aryny Sabalenki, władze turnieju zdecydowały się zakończyć konferencję prasową. Nie otrzymaliśmy żadnej informacji, skąd ta decyzja o przerwaniu spotkania Igi Świątek z mediami. Tym bardziej, że w tamtym momencie jeszcze nie wszyscy dziennikarze zdążyli zadać po pytaniu.

Jest odpowiedź WTA

Sport.pl otrzymał oficjalny komentarz w tej sprawie. - Przepraszamy za nieporozumienie, ale zabrakło nam znajomości języka polskiego i zakończyliśmy konferencję prasową z powodu braku czasu - czytamy w informacji przekazanej nam przez organizację WTA.

W piątek Aryna Sabalenka zamknęła konferencją prasową dla mediów. Jak przekazała nam Francuska Federacja Tenisowa, Białorusinka spotkała się po meczu trzeciej rundy z grupą wybranych dziennikarzy. - Nie czułam się komfortowo w środę na konferencji - wyjaśniła Sabalenka. Nawiązała do konferencji prasowej, na której jedna z ukraińskich dziennikarek zadawała jej pytania w sprawie wojny.