Tego w KSW jeszcze nie było! Niewiarygodny nokaut! Głowacki leżał i nagle posłał bombę [WIDEO]

Chociaż pojedynek obu panów budził ciekawość kibiców, eksperci zgodnie twierdzili, że trudno to zestawienie uznać ze freakfigt, bo obaj panowie sportami walki zajmują się całe życie. 37 –letni Krzysztof Głowacki był mistrzem organizacji WBO w kat. junior ciężkiej. Położył na deski m.in. Marco Huck’a. 8 lat młodszy Patryk Tołkaczewski w amatorskim boksie stoczył 150 walk, ale uznanie kibiców zyskał w walkach na gołe pięści.

Leżał na deskach i znokautował rywala

To właśnie w nich dał się poznać z piekielnie mocnego uderzenia. Tym razem trafił jednak na oponenta, który w ręku też ma imadło. Chociaż obaj panowie w MMA są od niedawna i wydawało się, że w ich walce będzie przede wszystkim sporo szermierki na pięści, to obaj sięgnęli po pełny arsenał i wychodziło im to całkiem nieźle.

Były niskie i wysokie kopnięcia, były próby sprowadzeń do parteru i udane obalenia. To było MMA przez niemal 90 sekund, aż "Gleba" powalił Głowackiego na ziemię. Tam doszło jeszcze do przetoczenia, ale młodszy zawodnik szybko ustabilizował pozycję i zaczął obijać starszego pięściarza. Wtedy stało się to, czego w KSW nikt chyba nigdy nie widział.

Głowacki leżąc na ziemi i amortyzując kolejne ciosy zdołał wziąć zamach lewą ręką i posłał sierpowy na szczękę siedzącego na nim Tołkaczewskiego. Trafił idealnie. "Gleba" stracił przytomność i osunął się na ziemię. Sędzia przerwał starcie po minucie i 33 sekundach. Zdziwienie kibiców szybko przeistoczyło się w gromkie brawa.

- W boksie bijemy bardzo mocno, takie rękawiczki są tylko za do ochrony rąk. W tych rękach jest wiele siły. To było instynktowne - opisywał po walce Głowacki swą zwycięską akcję. Przyjmując kolejne gratulacje, zapewnił, że z jego strony czekają nas jeszcze lepsze walki.

Obaj zawodnicy zebrali od publiczności mocne brawa i już na wstępie zapisali się w historii KSW.