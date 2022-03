Iga Świątek napisała specjalną wiadomość do Ashleigh Barty

W środę Ashleigh Barty zszokowała świat tenisa. Liderka światowego rankingu i 15-krotna triumfatorka turniejów WTA zdecydowała się zakończyć profesjonalną karierę. Australijka nie podała powodów takiej decyzji, ale w Australii huczy od plotek o ciąży.

Dodatkowo poprosiła władze WTA o usunięcie jej z rankingu WTA. To bardzo ważna informacja dla Igi Świątek. Sprawa jest prosta - jeśli polska tenisistka wygra jeden mecz w Miami, to zostanie nową liderką światowego rankingu WTA. Polka w II rundzie zmierzy się ze Szwajcarką Viktorią Golubic (41. WTA).

W czwartek polska tenisistka skomentowała decyzję Australijki na Twtterze. Świątek m.in. podziękowała Barty za jej wkład w światowego tenisa. "To wciąż dla mnie trochę surrealistyczne… Dziękuję za to, co zrobiłaś dla naszego sportu, za każdym razem, gdy razem ćwiczyłyśmy i grałyśmy przeciwko sobie – zawsze było to wyzwanie w najlepszym tego słowa znaczeniu. Mam nadzieję, że spodoba ci się każda sekunda w tym nowym rozdziale, mistrzyni" – napisała Polka.

Dodajmy, że również Barty bardzo komplementowała Igę podczas konferencji prasowej w Brisbane. - To będzie ekscytujący czas na WTA Tour z nowym numerem jeden. Nie jestem pewna, jakie są możliwości i kto nim zostanie. Nigdy bowiem nie byłam osobą, która by się temu szczególnie przyglądała. Wiem jednak jedno - jeśli zostanie nią Iga Świątek, to nie ma lepszej osoby. To niesamowita osoba, świetna tenisistka. Sposób, w jaki wniosła na kort świeżą, nieustraszoną energię, był naprawdę niespotykany. Iga całkowicie na to zasługuje. Mam nadzieję, że nadal będzie tą samą osobą i wszystko będzie robić po swojemu i gonić z tym, co ma w swoich tenisowych marzeniach. Uwielbiałam sprawdzać się przeciwko niej. Uwielbiałam z nią ćwiczyć i spędzać czas z jej zespołem. Jest genialną osobą i była jedną z pierwszych, które do mnie napisały po mojej informacji o zakończeniu kariery. To jest naprawdę miłe - powiedziała Barty.

Obie zawodniczki zagrały ze sobą dwa razy. Oba spotkania wygrała Barty. W maju 2021 roku pokonała Igę 7-5, 6-4 w III rundzie turnieju w Madrycie, a w styczniu tego roku wygrała w półfinale turnieju w Adelajdzie 6-2, 6-4.

