Iga Świątek gra o wielki finał! Gdzie i o której obejrzeć mecz Polki? Transmisja TV, stream online

W meczu o finał Iga Świątek (53. WTA) zagra z Nadią Podoroską (131. WTA). Argentynka do turnieju głównego w Paryżu musiała przebijać się przez eliminacje. Polka w drodze do półfinału nie straciła jeszcze seta, a w 4. rundzie pokonała byłą mistrzynię Roland Garros, Simonę Halep.

Mecz Świątek w otwartej telewizji. [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Mecz Świątek z Podoroską zaplanowano na godz. 15:00. Po nim odbędzie się drugi półfinał żeńskiej drabinki, w którym zmierzą się Czeszka Petra Kvitova (6. WTA) i Amerykanka Sofia Kenin (11. WTA).

Starcie Polki z Argentynką pokazywane będzie na stacji Eurosport 1, jak jej wszystkie dotychczasowe występy. Co ciekawe, występ 19-latki zobaczymy też w otwartej telewizji. W środowy wieczór telewizja TVN (której właścicielem, podobnie jak Eurosportu, jest grupa Discovery) poinformowała, że mecz polskiej tenisistki o wejście do finału wielkiego szlema pokaże główna stacja TVN. Oznacza to, że każdy widz będzie miał możliwość obejrzenia tego wydarzenia.

Mecz będzie można zobaczyć także w internecie. Dostęp do jego transmisji będą mieli jednak jedynie posiadacze platformy Eurosport Player.

