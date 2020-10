Kapitalne informacje ws. meczu Igi Świątek! Otwarta telewizja pokaże bój o finał

W meczu o finał Iga Świątek (53. WTA) zagra z Nadią Podoroską (131. WTA). Argentynka do turnieju głównego w Paryżu musiała przebijać się przez eliminacje. Polka w drodze do półfinału nie straciła jeszcze seta, a w 4. rundzie pokonała byłą mistrzynię Roland Garros, Simonę Halep.

Zobacz wideo Fyrstenberg: "Iga jest w miarę wypoczęta, w półfinale będzie faworytką"

Spotkanie Świątek - Podoroska rozpocznie się w czwartek o godzinie 15:00 na korcie głównym imienia Philippe'a Chatriera. Po nim odbędzie się drugi półfinał żeńskiej drabinki, w którym zmierzą się Czeszka Petra Kvitova (6. WTA) i Amerykanka Sofia Kenin (11. WTA). Początkowo mecz miał pokazywać tylko Eurosport 1, który posiada prawa do transmisji French Open. W środowy wieczór telewizja TVN (której właścicielem, podobnie jak Eurosportu, jest grupa Discovery) poinformowała, że mecz polskiej tenisistki o wejście do finału wielkiego szlema pokaże główna stacja TVN. Oznacza to, że każdy widz będzie miał możliwość obejrzenia tego wydarzenia.

Światek zagra także w półfinale debla

Świątek jest także w półfinale debla w Paryżu. Wraz z Nicole Melichar z USA w meczu o finał zmierzą się z deblem Desirae Krawczyk (USA) - Alexa Guarachi (Chile). Termin i godzina rozpoczęcia tego meczu nie są jeszcze znane. Relacja z obu spotkań w Sport.pl.

Jedyną polską tenisistką, która dotychczas grała w półfinale wielkoszlemowego debla, była Alicja Rosolska dwa lata temu na Wimbledonie. Świątek jest pierwszą Polką, która w jednym turnieju Wielkiego Szlema w erze open doszła do półfinałów debla i singla.