Nie żyje Mathias Acuna. Wstrząsające ustalenia

Mathias Acuna przed rokiem dołączył do ekwadorskiego zespołu Mushuc Runa Sporting Club po odejściu z urugwajskiego CA Fenix. Według medialnych doniesień piłkarz kilka dni temu pojawił się na przedsezonowym zgrupowaniu swojej drużyny. 4 stycznia znaleziono go martwego w pokoju hotelowym.

Nie żyje Mathias Acuna. Piłkarz miał tylko 32 lata

"Mundo Deportivo" powołując się na lokalne media z Ekwadoru, informuje, że ciało Acuny znaleziono w pokoju hotelowym w miejscowości Ambato, gdzie zwykle jego zespół przebywa na zgrupowaniach. Piłkarz miał zostać znaleziony w szafie pokoju hotelowego przez obsługę zaledwie jeden dzień po przybyciu na miejsce.

Na razie nie ustalono okoliczności zdarzenia, ale według policji i ratowników medycznych, którzy próbowali udzielić pomocy piłkarzowi, popełnił on samobójstwo. Sprawą zajmuje się policja, która bada przebieg zdarzenia i ewentualne powody. Agent piłkarza Johan Wilson potwierdził mediom, że jego podopieczny odebrał sobie życie. Według jego wersji ciało piłkarza znaleziono nie w szafie pokoju hotelowego, a w łóżku.

Media donoszą także, że w grudniu 2024 roku Acuna został oskarżony o przemoc domową przez żonę. W związku z tym nałożono na niego dozór policyjny w postaci opaski elektronicznej. Nie wiadomo, czy ta sprawa ma związek ze śmiercią piłkarza.

Acuna miał zaledwie 32 lata, a w trakcie kariery grał m.in. dla El Tanque, CA Fenix, greckiej Larisy i urugwajskiego FC Liverpoolu. W ekwadorskim Mushuc Runa Sporting Club napastnik rozegrał 19 meczów, w których zdobył osiem bramek.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą, co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.