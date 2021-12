Dwójka Polaków trafi do zagranicznego zespołu? Nowe informacje

Powoli dochodzimy do końca okienka transferowego w League of Legends. Większość składów zarówno zachodnich, jak i wschodnich formacji jest już znana. Jednym z wyjątków pozostaje BT Excel. Niemniej to się najprawdopodobniej niedługo zmieni, tym bardziej że domniemany skład brytyjskiej organizacji pojawił się na portalu Upcomer.

Kikis zagra w nowej roli?

Co ciekawe, według E.G. Kanta, autora raportu o składzie Excel, zobaczymy w nim dwóch Polaków znanych z występowania w europejskich rozgrywkach League of Legends. Mowa tutaj o Zamulku oraz Kikisie. Jeden z nich niekoniecznie jednak musi pojawić się w roli, z której dotychczas był znany.

Zamulek to strzelec i ponownie ma pojawić się na dolnej alejce. Tym razem jego partnerem na linii ma być za to... Kikis. Szkudlarek zbudował swoje nazwisko, grając w dżungli i na górnej alejce. To właśnie jako leśnik wystąpił na Worlds 2018 w barwach Teamu Vitality. Swoje pierwsze kroki w karierze profesjonalnego gracza stawiał za to w drugiej ze wspomnianych ról, na górnej alejce. Jako toplaner pojawił się między innymi na Mid-Season Invitational 2016.

W świetle ostatniego oświadczenia Kikisa wydaje się to prawdopodobne

Sam Szkudlarek ogłosił ostatnio chęć powrotu do profesjonalnej gry. Wysoce prawdopodobne, że tak późno w okienku transferowym opcja bycia wspierającym w BT Excel była jedną z ostatnich.

W składzie BT Excel ma pojawić się również paru innych zawodników, którzy znani są w europejskim League of Legends. Jednym z nich jest Felix "Kryze" Hellström, który ponownie ma grać na górnej alejce. Drużyna sama w sobie ma wziąć udział w NLC 2022 Spring, trzecim sezonie rozgrywek w Północnej Europie.

