Nitr0 oficjalnie poza 100 Thieves. Powrót do CS:GO coraz bliżej?

Nitr0 był jednym z wielu północnoamerykańskich graczy CS:GO, którzy w 2020 roku zdecydowali się spróbować swoich sił w VALORANCIE. Nie było w tym nic dziwnego. Ze względu na pandemię koronawirusa scena Ameryki Północnej w Counter-Strike'u była odizolowana od reszty świata i samodzielnie nie potrafiła zapewnić zawodnikom odpowiedniej rywalizacji, a co za tym idzie rozwoju i pewnej przyszłości.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat i Bogusław Leśnodorski zainwestowali w żyłę złota. Biznes marzeń

Nitr0 pomógł 100 Thieves zostać północnoamerykańską czołówką

Między innymi dlatego nitr0 opuścił szeregi Teamu Liquid i prędko znalazł nowy dom w postaci 100 Thieves w VALORANCIE. W nowym zespole nie musiał długo czekać na sukcesy, wszak już w grudniu został mistrzem First Strike North America. W tym roku 100 Thieves nieustannie tworzyli czołówkę północnoamerykańskiej sceny, reprezentując region m.in. na VCT 2021: Stage 3 Masters - Berlin. Podczas turnieju w stolicy Niemiec nitr0 i spółka doszli aż do półfinałów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Od tamtego momentu 100 Thieves nie zdołali jednak osiągnąć znaczących sukcesów. Drużyna nie osiągnęła też finalnego celu, jakim niewątpliwie był występ na trwających obecnie mistrzostwach świata - VALORANT Champions 2021. Od momentu odpadnięcia z ostatniego turnieju kwalifikacyjnego, zagraniczni dziennikarze donoszą o domniemanej chęci powrotu Amerykanina do CS:GO.

Pseudokibice uderzają w esport. "Życzenia śmierci, pogróżki i hejt". Polacy ofiarami

Zawodnik wróci do Teamu Liquid? Tak sugerują plotki

Canella ponownie miałby przywdziać barwy Teamu Liquid, którego z pewnością czeka przebudowa, co potwierdził m.in. Jake "Stewie2k" Yip. Wygląda więc na to, że w formacji powstaną niedługo wakaty. Na nie musimy jeszcze odrobinę poczekać, bowiem Liquid weźmie udział w BLAST World Finals 2021. Wydarzenie rozpocznie się 15 grudnia i potrwa do 19 grudnia.

Jak gwiazdy NBA spędzają wolny czas? "Gramy dużo w Counter Strike'a"