Zdobywaj punkty i wydawaj je na gamingowe produkty!

Bezcenne Chwile Mastercard to program, w którym zarejestrowani użytkownicy za każdą płatność kartą u dowolnego sprzedawcy czy usługodawcy na terenie Polski, automatycznie otrzymują punkty, które można wymieniać na nagrody wspierające realizację pasji i zainteresowań. Tradycyjny katalog rzeczowy jest zastąpiony indywidualnymi celami, do których dążą uczestnicy programu. Cele te były do tej pory podzielone na 8 kategorii: film, muzyka, sport, rozrywka, podróże, kulinaria, zakupy i pomaganie. Teraz dołącza do nich dziewiąta kategoria – gaming.

Hasło przewodnie kampanii towarzyszącej wdrożeniu nowej kategorii brzmi: Mastercard włącza się do gry. W działania komunikacyjne kampanii zaangażowani są ambasadorzy gamingowi, skupiający wokół siebie liczne i zaangażowane społeczności - Piotr ‘Izak’ Skowyrski oraz Jarosław ‘pashaBiceps’ Jarząbkowski. W ramach kategorii gaming, w katalogu nagród Bezcennych Chwil pojawią się nowe produkty m.in. od Logitech G, Microsoft oraz SteelSeries. Katalog będzie też uzupełniany najnowszym premierowym sprzętem partnerów oraz produktami z autografami ambasadorów - koszulkami drużyny Izako Boars z podpisem Piotra Skowyrskiego oraz sprzętem od SteelSeries z podpisem Jarosława Jarząbkowskiego.

„Gaming w ostatnim czasie rozwija się w bardzo dynamicznym tempie, również w Polsce. Jak pokazują badania aż 16,5 miliona Polaków deklaruje, że przynajmniej raz w tygodniu gra w jakąś grę. Co więcej, gry komputerowe są drugim, najbardziej popularnym sposobem na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii. Są bowiem dostępne dla każdego, w jego zaciszu domowym, kiedy tylko ma na to ochotę i czas W Mastercard widzimy te trendy i podążamy za nimi, by jak najlepiej dostosować nasze Bezcenne Chwile do pasji i zainteresowań konsumentów" – mówi Marcin Klimkowicz, dyrektor ds. rozwiązań lojalnościowych i CRM w polskim oddziale Mastercard Europe.

Jak działa Mastercard Bezcenne Chwile?

Po zarejestrowaniu karty płatniczej w programie Bezcenne Chwile, użytkownik wybiera cel z danej kategorii, do którego chce dążyć. Do jego realizacji przybliżają go płatności bezgotówkowe, również te wykonane online. Najwięcej punktów zyskuje się podczas transakcji u partnerów handlowych programu, wśród których znajduje się już ponad 80 marek detalicznych z 19 różnych kategorii zakupowych, w tym tak popularne jak Carrefour, Circle K, Decathlon, RTV Euro AGD czy Empik. Program Bezcenne Chwile wyróżniają również spersonalizowane oferty, dostosowane do zwyczajów zakupowych konkretnego konsumenta.

Za koncept kreatywny, dobór influencerów oraz komunikację gamingowego programu w ramach Bezcenne Chwile Mastercard, odpowiedzialna jest agencja Fantasyexpo.