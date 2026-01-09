Nawrocki podjął zaskakującą decyzję. SOP już działa

W sobotę i w niedzielę Kamil Stoch wystąpi w Zakopanem w swoich ostatnich zawodach w karierze w tym miejscu. W minionych latach na Wielkiej Krokwi wygrał aż pięć konkursów Pucharu Świata. Teraz, w ostatnim sezonie swoich startów (w marcu skończy karierę), na zwycięstwo raczej nie ma szans, bo nie jest w tak dobrej formie. Ale i tak jego występy będą wydarzeniem na tyle ważnym, że ściągną wyjątkowych gości.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak pożegnali Stocha na finale TCS. Niebywałe, co zrobili Austriacy

Nawrocki ruszy do Zakopanego. Szykuje niespodziankę

W sobotę w Zakopanem odbędzie się konkurs duetów, w którym najpewniej Polskę będą reprezentować Stoch i Kacper Tomasiak. Natomiast na niedzielę zaplanowano zawody indywidualne. To będzie ostatni występ Stocha u siebie. Wielka Krokiew to domowa skocznia trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Stoch mieszka niedaleko obiektu – w miejscowości Ząb. Na Wielkiej Krokwi mnóstwo razy trenował i dał też na niej nam wszystkim wiele niezapomnianych momentów.

Za te wszystkie sukcesy, z Zakopanego i nie tylko, osobiście podziękować Stochowi chce prezydent RP Karol Nawrocki. - Fajnie, że to kibic, ale głównie piłki nożnej i boksu – mówił nam o Nawrockim Adam Małysz w grudniu w Wiśle. Na tamtejsze konkursy prezydent nie przyjechał. - Powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy poszło zaproszenie, bo ja się tym nawet nie zajmowałem, tylko główni organizatorzy – mówił nam wtedy prezes Polskiego Związku Narciarskiego. - Ale oczywiście, jeśli prezydent by chciał, to zawsze jest mile widziany. Zresztą poprzedni prezydent lubił przyjeżdżać na skoki, bo to narciarz. A nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, mam nadzieję, że poznam – wyjaśniał Małysz.

Jak dowiedział się Sport.pl, teraz prezydent Nawrocki został zaproszony i przyjedzie. Co więcej, w niedzielę ma wręczyć Stochowi specjalny prezent. To ma być niespodzianka dla legendy polskiego sportu, która będzie się żegnała ze swoimi kibicami.

SOP już był w Zakopanem w sprawie Nawrockiego i Dudy

– Wizyta prezydenta Nawrockiego jest zaplanowana na niedzielę. Tego dnia przyjedzie też były prezydent Andrzej Duda. W czwartek byli u nas ludzie z BOR [Biura Ochrony Rządu - tak naprawdę w 2018 roku w miejsce tej formacji powołano SOP, czyli Służbę Ochrony Państwa], odbierali wszystkie pomieszczenia, które musimy im udostępnić – zdradza kulisy Rafał Kot, czyli członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, który jest organizatorem Pucharu Świata w Zakopanem.

Wizyta prezydenta Dudy będzie jego kolejną na skokach. Przez lata swej prezydentury wiele raz kibicował Polakom w Zakopanem i w Wiśle. Natomiast dla prezydenta Nawrockiego to będzie najpewniej pierwszy raz na skokach.