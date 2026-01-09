Nawrocki podjął zaskakującą decyzję. SOP już działa

W sobotę i w niedzielę Kamil Stoch wystąpi w Zakopanem w swoich ostatnich zawodach w karierze w tym miejscu. W minionych latach na Wielkiej Krokwi wygrał aż pięć konkursów Pucharu Świata. Teraz, w ostatnim sezonie swoich startów (w marcu skończy karierę), na zwycięstwo raczej nie ma szans, bo nie jest w tak dobrej formie. Ale i tak jego występy będą wydarzeniem na tyle ważnym, że ściągną wyjątkowych gości.
W sobotę w Zakopanem odbędzie się konkurs duetów, w którym najpewniej Polskę będą reprezentować Stoch i Kacper Tomasiak. Natomiast na niedzielę zaplanowano zawody indywidualne. To będzie ostatni występ Stocha u siebie. Wielka Krokiew to domowa skocznia trzykrotnego mistrza olimpijskiego. Stoch mieszka niedaleko obiektu – w miejscowości Ząb. Na Wielkiej Krokwi mnóstwo razy trenował i dał też na niej nam wszystkim wiele niezapomnianych momentów.
Za te wszystkie sukcesy, z Zakopanego i nie tylko, osobiście podziękować Stochowi chce prezydent RP Karol Nawrocki. - Fajnie, że to kibic, ale głównie piłki nożnej i boksu – mówił nam o Nawrockim Adam Małysz w grudniu w Wiśle. Na tamtejsze konkursy prezydent nie przyjechał. - Powiem szczerze, że nawet nie wiem, czy poszło zaproszenie, bo ja się tym nawet nie zajmowałem, tylko główni organizatorzy – mówił nam wtedy prezes Polskiego Związku Narciarskiego. - Ale oczywiście, jeśli prezydent by chciał, to zawsze jest mile widziany. Zresztą poprzedni prezydent lubił przyjeżdżać na skoki, bo to narciarz. A nowego prezydenta jeszcze nie miałem okazji poznać, mam nadzieję, że poznam – wyjaśniał Małysz.
Jak dowiedział się Sport.pl, teraz prezydent Nawrocki został zaproszony i przyjedzie. Co więcej, w niedzielę ma wręczyć Stochowi specjalny prezent. To ma być niespodzianka dla legendy polskiego sportu, która będzie się żegnała ze swoimi kibicami.
– Wizyta prezydenta Nawrockiego jest zaplanowana na niedzielę. Tego dnia przyjedzie też były prezydent Andrzej Duda. W czwartek byli u nas ludzie z BOR [Biura Ochrony Rządu - tak naprawdę w 2018 roku w miejsce tej formacji powołano SOP, czyli Służbę Ochrony Państwa], odbierali wszystkie pomieszczenia, które musimy im udostępnić – zdradza kulisy Rafał Kot, czyli członek zarządu Polskiego Związku Narciarskiego i wiceprezes Tatrzańskiego Związku Narciarskiego, który jest organizatorem Pucharu Świata w Zakopanem.
Wizyta prezydenta Dudy będzie jego kolejną na skokach. Przez lata swej prezydentury wiele raz kibicował Polakom w Zakopanem i w Wiśle. Natomiast dla prezydenta Nawrockiego to będzie najpewniej pierwszy raz na skokach.